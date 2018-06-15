Це новий рак: чому в Apple співробітники працюють стоячи

СЕО Apple Тім Кук в інтерв’ю виданню Bloomberg розповів, як відбувається робочий процес в новому кампусі Apple Park. Він повідомив, що люди працюють стоячи за спеціальними столами.

Про це пише ixbt.com.

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Ми надали абсолютно всім нашим співробітникам столи для роботи стоячи. Коли ви можете постояти деякий час, потім посидіти і знову постояти – це набагато корисніше для вашого способу життя,

– пояснив Кук.

Раніше, Кук вже говорив про проблему сидячої роботи. називаючи "постійне сидіння новим раком".

Такий метод роботи корисний для здоров'я

"Багато лікарів вважають, що постійне сидіння – це новий рак. У нас багато людей в Apple, що використовують Apple Watch, і кожні 50 хвилин вони все раптово встають і починають рухатися. Знадобилося якийсь час, щоб до цього звикнути, але це корисно, насправді", – запевнив Тім Кук.

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