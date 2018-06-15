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Це новий рак: чому в Apple співробітники працюють стоячи

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Працівники Apple працюють стоячи
Працівники Apple працюють стоячи / Фото з відкритих джерел

СЕО Apple Тім Кук в інтерв’ю виданню Bloomberg розповів, як відбувається робочий процес в новому кампусі Apple Park. Він повідомив, що люди працюють стоячи за спеціальними столами.

Про це пише ixbt.com.

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Ми надали абсолютно всім нашим співробітникам столи для роботи стоячи. Коли ви можете постояти деякий час, потім посидіти і знову постояти – це набагато корисніше для вашого способу життя,
– пояснив Кук.

Раніше, Кук вже говорив про проблему сидячої роботи. називаючи "постійне сидіння новим раком".

Працівники Apple працюють стоячи

Такий метод роботи корисний для здоров'я

"Багато лікарів вважають, що постійне сидіння – це новий рак. У нас багато людей в Apple, що використовують Apple Watch, і кожні 50 хвилин вони все раптово встають і починають рухатися. Знадобилося якийсь час, щоб до цього звикнути, але це корисно, насправді", – запевнив Тім Кук.

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Теги: Інтернет Здоров'я Техно Тім Кук Apple
Джерело: 24 Канал
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