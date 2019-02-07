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      Це одіозно та безглуздо: Росія відреагувала на заборону своїх спостерігачів на виборах в Україні

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      Росія відреагувала на заборону своїх спостерігачів на виборах в Україні
      Росія відреагувала на заборону своїх спостерігачів на виборах в Україні / narodna-pravda.ua

      У МЗС Росії назвали прийнятий Верховною Радою закон про заборону участі російських спостерігачів на виборах порушенням існуючих норм міжнародного спілкування.

      Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова сказала, що заклики щодо допуску спостерігачів з Росії лунали "з Брюсселя і навіть Вашингтона", пише "РІА Новости".

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      Заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що Російська Федерація наполягатиме на дотриманні прав щодо здійснення спостереження за виборами президента України.

      Це черговий крок на шляху до "істинної демократії" в Україні. Ми все це прекрасно розуміємо,
      – сказала Захарова на брифінгу.

      Карасін назвав закон "якимось стороннім рішенням", яке перешкоджає організації спостереження за всіма без винятку виборами.

      Звучить це одіозно, безглуздо і ми будемо, як і раніше, наполягати на тому, аби законні права суверенних держав, які мають право на направлення своїх представників у наглядові місії, були дотримані,
      – додав дипломат.

      МЗС України та президент Петро Порошенко заявляли, що російські спостерігачі не будуть допущені на президентські вибори в Україні.

      Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що на майбутніх виборах в державі мають бути представлені спостерігачі з Росії. На його думку, "це буде нормально", інакше результати виборів можуть бути поставлені під сумнів.

      Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участь у президентських та парламентських виборах в Україні. Згідно з законом, офіційним спостерігачем не може бути особа, яка є громадянином або яка виконуватиме пропозиції країни-агресора.

      Чому Україна виступає проти участі спостерігачів РФ на виборах?Через своїх спостерігачів Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів. Тому глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські та парламентські вибори, які відбудуться 31 березня 2019. За його словами, це політична позиція Києва і необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

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      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Президентські вибори 2019 Верховна Рада Законодавство Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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