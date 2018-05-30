Це огидно: родичі Вітні Х’юстон різко відреагували на скандальну обкладинку Каньє Веста

Нещодавно американський репер та чоловік Кім Кардашян – Каньє Вест, представив обкладинку нового альбому американського репера Pusha T, на якому зображена ванна кімната покійної співачки Вітні Х’юстон, вся посипана наркотиками.

Через таку незрозумілу обкладинку, яку багато експертів музичної індустрії схвалюють та називають справнім відображенням хаосу у новому музичному альбому, родичі Вітні Х’юстон осудили її. У 2006 році покійна Вітні боролась з наркоманією і тоді ж родичі зробили цей знімок.

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Так, один з членів сім’ї артистки Деймон Еліот зауважив, що багатьом близьким співачки обкладинка альбому завдала болю. Він хоче почути вибачення від Каньє Веста і просить не використовувати це фото в майбутньому.

"Це абсолютно огидно, дріб'язково і вульгарно. Я просто хочу, щоб він сказав мені, чому він це зробив. Який творчий бік цього? В чому сенс? Це не показує творчості", – заявив чоловік.



Деймон Еліот осудив обкладинку музичного альбому Каньє Веста

В той же час інший родич Х’юстон – племінник Гарі Майкл Х'юстон заявив, що Каньє Вест і Pusha T. мають повне право використовувати це фото, якщо вони цього хочуть.

"Моя думка відрізняється від думки Еліота. Звичайно, люди автоматично хочуть звинуватити музикантів, покласти на них всю провину і звинуватити їх у злих намірах заради популярності. Але якщо цей знімок можна придбати і вони можуть собі це дозволити – це їхнє право", – додав Гарі.

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На думку чоловіка, винуватцем цієї ситуації є лише та людина, яка зрадила співачку і потайки зробила цю фотографії в її будинку і продала таблоїдам.

Додамо, що американська співачка Вітні Х'юстон померла у віці 48 років у власній ванній. Ймовірно, перед смертю вона вживала алкоголь та антидепресанти, що спричинило запаморочення в голові. Перед смертю у 2012 році вона довгий час боролась з сильною алкогольною та наркотичною залежністю.