Це огидно: в Україні продають маніфест стрільця, який вбив півсотні людей у Новій Зеландії

У Новій Зеландії готують офіційне звернення до українського уряду. Все через продаж в Україні 87-сторінкового "маніфесту", написаного Брентоном Таррантом – 28-річним стрільцем, який у березні здійснив напад на мусульманські мечеті в новозеландському містечку Крайстчерч.

Так, його писанину переклали українською мовою і продають у соцмережах за 100 гривень. Про інцидент повідомила міжнародна група журналістів-розслідувачів Bellingcat.

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"Книгу", авторства Тарранта начебто продають у Telegram-каналі праворадикального угруповання. Мовиться про молодіжне крило організації "Карпатська Січ".

Це огидно, але у нас є тільки можливість контролювати те, що відбувається в межах нашої юрисдикції. Я не вагаючись поділюся думкою Нової Зеландії з Україною. Я без вагань попросила МЗС встановити такого роду контакти,

– наголосила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна.

Й справді у Telegram-каналі "Карпатська Січ" є повідомлення, датоване 14 серпня. У ньому – заклик купувати "книгу героя національного спротиву". Так в угрупованні називають підозрюваного у масових вбивствах Брентона Тарранта.



Допис у Telegram-каналі "Карпатська Січ"

"Він спільно з однодумцями здійснив відчайдушну атаку на чужинців в Новій Зеландії в їхньому ж храмі, результатом якої стало вбивство багатьох десятків непроханих прибульців. Його вчинок розбудив свідомих білих людей у багатьох країнах…" – йдеться у дописі.



Так виглядає український екземпляр "маніфесту" Тарранта, який продають у мережі за 100 гривень

Що відомо про теракт у мечетях Нової Зеландії?

Напад на дві мечеті у Новій Зеландії трапився в місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді 15 березня. В результаті атаки 51 людина загинула, понад 40 були поранені. Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Таррант, що транслював бійню в інтернеті. Пізніше один із затриманих був визнаний невинним.



Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію". Наразі слідство триває, а ймовірний терорист своєї провини не визнає.