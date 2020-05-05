Це операція з порятунку Ахметова, – економістка про зростання цін на електроенергію

30 квітня тарифна комісія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала підвищити ціни на електроенергію. Однак пізніше з'явилось повідомлення про спростування такої інформації. То чого чекати українцям – читайте далі.

Сьогодні через карантинні обмеження в Україні та світі зменшуються об'єми споживання електроенергії. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі повідомила народна депутатка 8-го скликання Верховної Ради та економістка Вікторія Войціцька.

До слова Нацкомісія спростувала інформацію про підвищення тарифів на електроенергію

" Відповідно у Європі працюють закони економіки та ринку – коли падає попит, то ціна падає аналогічно, але в Україні чомусь ці закони не працюють. А те, що ми спостерігаємо, я це для себе називаю, операція врятувати рядового Ахметова, саме завдяки рішенням уряду та НКРЕКП у нас з вами спостерігається ціни на електроенергію", – зазначила вона.

Якщо порівняти ціну на позаминулих вихідних і останніх вихідних, то вона зросла на 46%. Це не стосується побутових споживачів, але ми з вами однаково платимо за це, коли купуємо хліб чи користуємось водою,

– сказала економістка.

За її словами, окрім цього, НКРЕКП нібито хоче ще підвищити ціни для промислового споживача. А все це робиться з метою забезпечити надприбутки Ахметова та його ДТЕК завдяки коштам населення.

"Ми вже спостерігаємо здорожчання електроенергії через зупинку блоків атомів держкомпанії "Енергоамтом" і збільшення об'ємів виробітку теплової генерації, де 75% належить Ахметову через його компанію ДТЕК", – сказала вона.

Більше про ціни на електроенергію дивіться у відео:

Що начебто хотіла змінити НКРЕКП