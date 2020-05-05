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      Це операція з порятунку Ахметова, – економістка про зростання цін на електроенергію

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      Вікторія Войціцька
      Вікторія Войціцька / Самопоміч

      30 квітня тарифна комісія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), запропонувала підвищити ціни на електроенергію. Однак пізніше з'явилось повідомлення про спростування такої інформації. То чого чекати українцям – читайте далі.

      Сьогодні через карантинні обмеження в Україні та світі зменшуються об'єми споживання електроенергії. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі повідомила народна депутатка 8-го скликання Верховної Ради та економістка Вікторія Войціцька.

      До слова Нацкомісія спростувала інформацію про підвищення тарифів на електроенергію

      "Відповідно у Європі працюють закони економіки та ринку – коли падає попит, то ціна падає аналогічно, але в Україні чомусь ці закони не працюють. А те, що ми спостерігаємо, я це для себе називаю, операція врятувати рядового Ахметова, саме завдяки рішенням уряду та НКРЕКП у нас з вами спостерігається ціни на електроенергію", – зазначила вона.

      Якщо порівняти ціну на позаминулих вихідних і останніх вихідних, то вона зросла на 46%. Це не стосується побутових споживачів, але ми з вами однаково платимо за це, коли купуємо хліб чи користуємось водою,
      – сказала економістка. 

      За її словами, окрім цього, НКРЕКП нібито хоче ще підвищити ціни для промислового споживача. А все це робиться з метою забезпечити надприбутки Ахметова та його ДТЕК завдяки коштам населення. 

      "Ми вже спостерігаємо здорожчання електроенергії через зупинку блоків атомів держкомпанії "Енергоамтом" і збільшення об'ємів виробітку теплової генерації, де 75% належить Ахметову через його компанію ДТЕК", – сказала вона.

      Більше про ціни на електроенергію дивіться у відео:

      Що начебто хотіла змінити НКРЕКП

      • підвищити пільговий тариф за перші 100 кіловатів за годину електроенергії для населення з 90 копійок до 1,68 гривні за кіловат у годину. Це дозволить отримувати додатково 12 мільярдів гривень на рік;
      • протягом 2 – 5 років підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості. Однак водночас підтримати найвразливіші категорії споживачів. Це рішення дозволить додатково зібрати понад 38 мільярдів гривень.
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Електроенергія Енергоефективність Гроші Комунальні послуги Рінат Ахметов
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