Це перший випадок: на Одещині парафія УПЦ МП перейшла до ПЦУ

Громада святого Димитрія Солунського села Пужайкове Балтського району на Одещині оголосила про перехід із УПЦ МП до Православної церкви України.

Про це повідомив прес-секретар Одесько-Балтської єпархії отець Теодор Оробець, пише Радіо Свобода.

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Отець Теодор Оробець сказав, що за рішення проголосували понад 300 людей.

Громада виявила бажання, щоб у селі була створена українська православна церква. Склали відповідний протокол, поставили підписи, оформлений документ передали до Одеської обласної державної адміністрації. На Водохреща й сьогодні відслужив у сільському храмі як священик Православної церкви України,

– розповів він.

Крім того отець зазначив, що на Одещині це перший випадок, коли громада розпочала й довела до кінця справу про перехід до ПЦУ.

Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. В інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату. До складу ПЦУ вже увійшли 78 парафіяльних храмів. Найбільше з них перейшли до Помісної церкви у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосила вже 22 парафії.

Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.



Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.