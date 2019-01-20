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      Це перший випадок на Одещині: парафія УПЦ МП перейшла до ПЦУ

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      Це перший випадок: на Одещині парафія УПЦ МП перейшла до ПЦУ
      Це перший випадок: на Одещині парафія УПЦ МП перейшла до ПЦУ / radiosvoboda.org

      Громада святого Димитрія Солунського села Пужайкове Балтського району на Одещині оголосила про перехід із УПЦ МП до Православної церкви України.

      Про це повідомив прес-секретар Одесько-Балтської єпархії отець Теодор Оробець, пише Радіо Свобода.

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      Отець Теодор Оробець сказав, що за рішення проголосували понад 300 людей.

      Громада виявила бажання, щоб у селі була створена українська православна церква. Склали відповідний протокол, поставили підписи, оформлений документ передали до Одеської обласної державної адміністрації. На Водохреща й сьогодні відслужив у сільському храмі як священик Православної церкви України,
      – розповів він.

      Крім того отець зазначив, що на Одещині це перший випадок, коли громада розпочала й довела до кінця справу про перехід до ПЦУ.

      Нагадаємо, наразі Православна церква України має близько 7 тисяч парафій. В інтернеті створили онлайн-карту, на якій позначені громади, що перейшли під юрисдикцію Православної церкви України від УПЦ Московського патріархату. До складу ПЦУ вже увійшли 78 парафіяльних храмів. Найбільше з них перейшли до Помісної церкви у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосила вже 22 парафії.

      Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.

      Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким, протягом 3 місяців УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.

      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України УПЦ МП Новини Одеси Релігія Томос
      Джерело: 24 Канал
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