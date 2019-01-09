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      "Це підтверджує нашу рішучість": американські військові назвали мету корабля США в Чорному морі

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      Американські військові розповіли, чому корабель США увійшов в Чорне море
      Американські військові розповіли, чому корабель США увійшов в Чорне море / Фото з відкритих джерел

      Входження американського десантного корабля у Чорне море не є просто "рутинним візитом". Fort McHenry став першим американським військовим кораблем, який з'явився в регіоні від часу агресії Росії у Керченській протоці.

      Про це пише Military Times.

      Читайте також: Бойовий корабель США зайшов у Чорне море: з'явилась реакція Росії

      24 канал писав, що  десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США увійшов до Чорного моря через протоку Дарданелли. Вже 7 січня він зайшов у румунський порт Констанца.

      Ми постійно працюємо в Чорному морі відповідно до міжнародного закону і Конвенції Монтре. Ми і далі продовжимо це робити,
      – сказав виданню прес-секретар 6-го флоту ВМС США.

      На питання, чи інші кораблі прибудуть теж в Чорне море, Райнс сказав, що вони "якраз в Середземному морі виконують операції з захисту безпеки".

      Окрім цього, командир 6-го флоту ВМС США Лайза Франчетті наголосила, що вхід цього корабля у Чорне море "підтверджує колективну рішучість у збереженні безпеки в акваторії і посилює міцні взаємини з союзниками по НАТО і партнерами в регіоні".

      Який корабель США скерували у Чорне море? USS FortMcHenry – це десантного експедиційний корабель, який може розмістити на своєму борту до півтисячі морських піхотинців. Окрім того, на борту корабля розміщено майданчик для посадки та зльоту повітряних суден типу гелікоптер чи конвертоплан.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Україна – Росія Новини Росії Новини США Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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