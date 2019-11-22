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      "Це погроза": до закону про ліквідацію схем в оцінці нерухомості подали понад 1000 правок

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      Автором "схеми з майданчиками" ЗМІ називають депутата Яценка / informator.press

      Низка народних депутатів подають численні поправки до законопроєкту 2047-Д – так званий "закон про скасування майданчиків Яценка" (ліквідацію корупційних схем в процедурах оцінки нерухомості для її купівлі чи продажу).

      Таку велику кількість правок – понад 1000 – депутати вносять, щоб затягнути процес ухвалення закону. Таку думку висловив депутат від "Слуги народу" та член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Мар'ян Заблоцький.

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      "Майже всі правки абсурдні: слова переставити місцями, то так, то сяк", – написав він у своєму фейсбуці.

      "Розрахунок простий: якщо Рада візьметься за розгляд, то буде потрібно не менше за тиждень, щоб пройтися по кожній правці – якщо на них наполягатимуть. А наполягати ті, що сидять на потоках, точно будуть", - пояснив Заблоцький.

      Причому через розгляд правок доведеться щонайменше на тиждень відкласти прийняття інших важливих законів. Доречно нагадати, що Рада завершує свою роботу в 2019 році 20 грудня.

      Це погроза така: скасуєте схему – доведеться на тиждень відкласти всі реформи. Це водночас красиво і злочинно. Скоро ви побачите всіх героїв і прихильників корупційних схем. Всі маски буде знято,
      – підсумував Заблоцький.

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      Корупційна схема в оцінці нерухомості: головне

      У чому суть корупційної схеми?

      ► З 2018 року всі продавці або покупці нерухомості були зобов'язані звіряти ціни на нерухомість з електронною базою Фонду державного майна. Начебто щоб унеможливити заниження оціночної вартості об'єктів. 

      ► Однак доступ до електронної бази ФДМУ забезпечують компанії-посередники – "авторизовані електронні майданчики". Причому всі вони без винятку, ймовірно, мають одного бенефіціара і пов’язані з депутатом Антоном Яценком.

      Що роблять майданчики? 

      ► Пересилають дані від сертифікованого оцінювача до Єдиної бази ФДМУ, а за це отримують винагороду аж до 1800 гривень за одну операцію.

      Як мали б виправити ситуацію? 

      ► Спершу підготували законопроєкт 2047 – він був покликаний прибрати схему з електронними майданчиками, але ігнорував проблему заниження вартості нерухомості оцінювачами. Потім створили 2047-1, який фактично знищував оцінювачів.

      ► Нарешті сформулювали законопроєкт 2047-д, який ліквідував би майданчик. Однак раптово документ не підтримав профільний комітет. Це викликало скандал, почали говорити про те, що за таке рішення депутатам платили по 30 тисяч доларів.

      ► І ось 31 жовтня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики таки підтримав 2047-д, а Рада 240 голосами прийняла його у першому читанні.

      Усі деталі про оцінку нерухомості, майданчики та схеми читайте у матеріалі 24 каналу: "Ціни на нерухомість штучно знижують, дурячи бюджет на мільйони гривень: схема".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Корупція Слуга народу Ринок нерухомості Новини нерухомості Законодавство Верховна Рада Яценко Антон Володимирович
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