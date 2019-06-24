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      Це поламає плани Росії та їх посіпак: як Україна збирається завадити поверненню РФ у ПАРЄ

      893 Читать новость на русском
      ПАРЄ
      ПАРЄ / atr.ua

      В українській делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи заявили, що зроблять все, аби не допустити повернення Росії до складу ПАРЄ. Одним із таких заходів назвали "доопрацювання" російської доповіді і внесення до неї 226 правок з метою "покращити та доповнити текст".

      За словами заступника голови постійної делегації Верховної Ради України у ПАРЄ Георгія Логвинського, на розгляд правок потрібно мінімум шість годин. Це, на думку дипломата, "напевно поламає плани Росії і їх посіпак". Адже під час обговорення правок українська делегація боротиметься за кожне слово, що може призвести до зовсім не того результату, на який сподіваються росіяни.

      Читайте також: ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України

      "Так що друзі, ми боремося за перемогу і, попри труднощі та розчарування, не опускаємо руки. Я пишаюся нашою командою у ПАРЄ, яка показує, що основна наша українська біда – це роз'єднання. А ось згуртованість і патріотизм – найкраща зброя проти ворога і запорука успіху", – написав Логвинський. 

      Раніше Президентка Парламентської асамблеї Ради Європи Ліліан Морі-Паскьє заявила, що вже на літній сесії, яка відбувається 24 червня, права делегації Росії в ПАРЄ можуть бути відновлені. Проте, з огляду на інформацію Логвинського, це навряд вдасться зробити. 

      Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?

      У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. До речі, потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.

      16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ. Цього намагається недопустити Україна. Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу.

      На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики ПАРЄ Новини Росії Україна – Росія
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