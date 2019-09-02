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      Це популізм, – Верстюк про обіцянки Гончарука підняти економіку на 40%

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      Новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук
      Новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук / gordonua.com

      Новообраний прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час засідання голів Ради, Кабінету Міністрів, силовиків та президента зробив доволі амбітну заяву. Він сказав, що планує, аби економіка країни за наступні п'ять років зросла на 40%. Чому це неможливо виконати – розповів політичний оглядач Іван Верстюк.

      Про зростання економіки на 40%

      Як сказав експерт, те, що Володимир Зеленський, який не є фахівцем з економіки, дає такі ультимативні накази прем'єр-міністру – це свідчить про його політичну незрілість з нотками популізму.

      Читайте також: Україна має повністю відмовитися від паперового документообігу вже з 1 жовтня, – Гончарук

      Щодо заяви Гончарука про зростання економіки на 40% за п'ять років, Верстюк зауважив, що такого рівня зростання українська економіка ще не знала.

      Обсяг нашої економіки, нашого ВВП залежить від цін на сировинні товари на міжнародних ринках. І Гончарук не може дати команду міжнародним ринкам, аби зростали ціни на залізну руду чи зерно, які є нашими ключовими продуктами експорту. Тому така цифра звучить як бажання сподобатись людям,
      – зауважив Іван.

      Також він додав, що всі ті реформи, про які говорив президент, є технічно дуже складними. 


      Політичний оглядач Іван Верстюк

      Про зниження комунальних тарифів

      Політичний оглядач зазначив, що бажання Зеленського знизити комунальні тарифи дуже схожі з риторикою Юлії Тимошенко. 

      Найпопулярніша тема серед людей – ціна на комунальні тарифи. В інтерв'ю Стасу Баклану президент сказав, що потрібно або знизити тарифи, або збільшити кількість субсидій. Але згадаємо простий факт: у здоровій економіці людям не потрібні субсидії у такій кількості,
      – наголосив Верстюк.

      Він підкреслив, що у пріоритеті має бути економічне зростання, а не постійне збільшення субсидій.

      Які законопроєкти та реформи Зеленський з Кабміном і Радою планують втілити у життя?

      – Стимулювати економічного зростання.
      – Запровадити ринок землі.
      – Поліпшити бізнес-клімат.
      – Детінізувати економіку.
      – Розвинути інфраструктуру та енергетику.
      – Протидіяти рейдерству, контрабанді та корупції.
      – Реформувати правоохоронні органи.

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      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Реформи Володимир Зеленський ВВП Ринок землі Тарифи Бізнес Експорт Ціни Зерно
      Джерело: 24 канал
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