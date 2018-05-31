"Це порушуватиме права москвичів": у Москві заборонили проводити акцію на підтримку Сенцова

У Москві 2 червня планувалося проведення акції на підтримку засудженого в Росії за звинуваченням у тероризмі українського режисера Олега Сенцова. Проте влада міста заборонила захід, буцімто це заважатиме москвичам і порушуватиме їх права.

Про це повідомила організатор акції, письменниця Аліса Ганієва.

Читайте також: У Москві затримали російського режисера, який вийшов на підтримку Сенцова

Активістка написала на своїй сторінці у Facebook, що влада міста заборонила захід, пославшись на те, нібито його учасники заважатимуть москвичам і порушуватимуть їхні права.

Жодної альтернативи нам не запропонували. Але акцію ми все одно проведемо, в рамках закону,

– написала Ганієва.

Нагадаємо, кінорежисер Олег Сенцов 16 травня оголосив безстрокове голодування. І поставив умову – голодуватиме, поки не звільнять усіх 64-ох ув'язнених українців. На знак солідарності за тиждень почав голодувати і колишній охоронець нардепа Дмитра Яроша Олександр Шумков. Він зник торік у серпні, за місяць його знайшли в російському СІЗО у Брянську. Крім того, на знак протесту вже понад 2 місяці голодує кримський фермер, активіст Володимир Балух.



Після після 15-ого дня голодування, 28 травня, Сенцов зголосився на підтримувальну терапію з боку медиків.

У чому Кремль звинувачує Олега Сенцова? Українського режисера затримали на території окупованого Криму 11 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці теракту у Криму під час незаконної анексії півострова РФ. Пізніше режисера звинуватили у зберіганні зброї та вибухівки.



У серпні 2015 року російський суд засудив Сенцова до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі.