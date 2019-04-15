Це повна маячня, – Гонтарева про бажання Коломойського отримати компенсацію за "Приватбанк"

Екс-власника "Приватбанку" олігарх Ігор Коломойський вимагає компенсацію у 2 мільярди доларів. Колишня голова НБУ Валерія Гонтарєва заявила, що вимоги необґрунтовані.

У коментарі НВ Бізнес, вона заявила, що відшкодування "це повна маячня. У банку не було не те що капіталу, там була дірка 5,5 млрд доларів, яку держава і закрила".

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"Я думаю, це найбільший fraud в історії фінансового світу. Так що весь світ спостерігає за цим кейсом", – зазначила Гонтарева.

Сам Коломойський заявляв, що "Приватбанк", як явище, йому не потрібен. "Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть – і немає питань". При цьому олігарх наполягає, що він у цій ситуації є жертвою, яку пограбували.

При цьому сам він винен ще близько 5 мільярдів доларів. Це – ті гроші, які держава заплатила, щоб "Приватбанк" працював. Однак цей нюанс Коломойський тактовно оминає у своїх заявах.

Що трапилося з "Приватбанком"?"Приватбанк" працює на ринку України з 1992 року, був і є найбільшим банком за обсягом активів. Але після кризи у банківській системі України уряд 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Коломойський і Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, через яку вони втратили свої акції, незаконною. А от "Приватбанк" і держава вимагають від екс-власників додаткового відшкодування збитків. Зараз сторони ведуть судові суперечки як в Україні, так і закордоном. Наприклад, у червні 2018 року НБУ подав позов у Швейцарії до Коломойського через невиконання ним зобов'язань по кредитах рефінансування, виданих "Приватбанку" в період між 2008 і 2015 роками.