"Це повторення України": Жиріновський на мітингу в Москві посперечався з активістами

У неділю, 28 січня, на акцію протесту "Страйк виборців" у Москві прийшов лідер ЛДПР Володимир Жиріновський. Там він посперечався з активістами, а коли політикові запропонували приєднатися до мітингувальників, він відповів, що їх "і так багато".

Про це свідчить відеозапис, опублікований на YouTube-каналі "Первый русский".

У розмові з протестувальниками Жиріновський наголосив, що в Росії ніколи опозиція не приходила до влади: "Специфіка Росії: хоч раз у Росії опозиція приходила до влади? 1155 років – жодного разу", – сказав він.

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Політик зауважив, що опозиція – "різна".

"Одні виходять тільки на площі, інші беруть зброю в руки. Ось у Сирії опозиція зі зброєю в руках", – сказав Жиріновський, додавши при цьому, що існує боротьба політична і вулична. Політик зазначив, що російські протестувальники обрали другу.

"Але у вас і в парламенті немає боротьби", – констатував один із активістів.

Після цього Жиріновський порівняв мітинги у Росії із Революцією гідності в Україні.

"Це повторення України. Ось київський варіант", – заявив він.

"До чого тут Україна? Мені ніде працювати!", – відповіли політику з натовпу.

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Жиріновський на мітингу у Москві

Зазначимо, що 28 січня у низці областей Росії відбулися акції протесту "Страйк виборців", учасники яких закликають громадян РФ не йти голосувати на вибори президента у березні. Ініціатором протестів є опозиціонер Олексій Навальний, якого у неділю затримали правоохоронці.