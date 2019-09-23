Це правильно: у Зеленського хочуть провести вибори на Донбасі одночасно з місцевими в Україні

Таке голосування було би правильним. Втім, вибори на непідконтрольній Україні території можна проводити лише згідно з українськими законами.

Щоправда, коли такий варіант стане реальним, – поки невідомо. Про це в інтерв’ю "Лівому берегу" розповів помічник президента Андрій Єрмак.

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Вибори на непідконтрольних територіях розглядаються тільки згідно з українськими законами. Виключно. Ми зацікавлені в тому, щоб ситуація на Донбасі була врегульована, і вибори пройшли якомога швидше. Коли це буде, чесно кажучи, не знаю. Але я вважаю, правильним щоб вибори на Донбасі пройшли одночасно з місцевими виборами по всій території України,

– сказав він.

У контексті ймовірних виборів на Донбасі Єрмак також пригадав формулу Штайнмаєра. Він наголосив: формула Штайнмаєра передбачає, що о 20:00 в день виборів, набирає чинності закон, який регулює особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Спочатку це відбувається на тимчасовій основі. Лише після того, як місія ОБСЄ, яка є основним спостерігачем, виносить свій вердикт, що вибори відбулися і пройшли згідно зі всіма міжнародними нормами і законодавством України, він починає діяти як постійний. Нічого більше. Всі інші питання врегульовуватиме парламент. Ми – відкриті люди та збираємося об'єднати нашу Україну. Бо Україна – це і Донбас, і Крим", – пояснив помічник Зеленського.

Що таке "формула Штайнмаєра"?Алгоритм, за допомогою якого колишній глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пропонував розв’язати складну ситуацію на Донбасі. Формула була запропонована у 2015 році. Її алгоритм – паралельне виконання політичних пунктів і питань безпеки.



Приміром, спочатку запускається в дію закон про вибори, потім відводяться війська. Після цього проводяться вибори і після їх визнання ОБСЄ Донбасу надають особливий статус. Потім – повне виведення незаконних збройних формувань і повернення Україні контролю над кордоном.

Що вже казали у Зеленського про місцеві вибори?

Згідно з Конституцією України, вони відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори заплановані на жовтень 2020 року. Однак не все так просто.



Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". Водночас, лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков думає, що місцеві вибори відбудуться у 2020 році. Але все залежатиме від місцевих органів влади.



Голова Офісу Президента Андрій Богдан відзначив, що місцеві вибори в Україні будуть проведені у короткі строки. Проте, для цього необхідно прийняти відповідний закон.



Попри це, чимало експертів прогнозують, що нова влада захоче провести місцеві вибори достроково – ще до кінця 2019 року.