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Це приниження української нації, – українські нардепи обурені через "бандерівський" закон

23:30, 1 лютого 2521 Читать новость на русском
Українські нардепи обурені через
Українські нардепи обурені через "бандерівський" закон / Фото з відкритих джерел

Депутати Верховної Ради України заявили, що ухвалений в Польщі закон про Інститут національної пам'яті принижує гідність української нації та є наругою над історичною правдою.

Про це йдеться у заяві співголів депутатської групи у ВРУ з міжпарламентських зв’язків з Польщею Оксани Юринець та Миколи Княжицького, пише "Європейська правда".

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"Схвалення Сеймом і Сенатом Республіки Польща змін до Закону про Інститут національної пам'яті вважаємо радикальним антиукраїнським кроком, який може зруйнувати фундамент добросусідських відносин між нашими націями і державами. Це приниження гідності української нації, наруга над історичною правдою та заперечення більш як сорокарічної праці над примиренням між нашими народами", - йдеться у заяві депутатів.

Українські нардепи вважають, що під час війни України з Росією це рішення розцінюється як удар в спину.

"Він тим більш болючий, оскільки його наніс сусід, з яким нас пов'язує стратегічне партнерство та взаємна симпатія між мільйонами українців і поляків", – зазначено в заяві.

Нагадаємо, що закон, який напередодні ухвалив Сейм, вночі 1 лютого підтримав Сенат. Президент Петро Порошенко заявив, що закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між Україною та Польщею і висловив стурбованість.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Історія Скандал Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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