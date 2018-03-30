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"Це природне явище": в управлінні освіти дивно відреагували на затоплення школи в Дніпрі

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У Дніпрі школу №19 затопило через раптові снігопади, якими Україну накрило кілька днів тому. Водою залило їдальню, яка розташована на цокольному поверсі.

Минулого тижня у місті були сильні снігопади, тож підвали заповнило водою, яка через плінтуси почала просочуватись і на цокольний поверх. Уже четвертий день учні ходять на обід по воді. Діти навшпиньки переступають калюжі просто посеред їдальні.

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"Дитина прийшла додому в мокрих шкарпетках і сказала, що в їдальні намочила ноги. Я питаюся, як в їдальні? Він каже, що діти туди пішли, а там вода скрізь. Я спустилася подивитися. І так, дійсно вода", – розповіла мама школяра Мирослава Радзивило.

За словами директора школи, коли 60 років тому будували навчальний заклад, не врахували особливостей ландшафту, саме тому тепер виникають такі проблеми.

Необхідно підняти підлогу десь на 15-20 сантиметрів, щоб ґрунтові води не доходили,
– зазначила директорка школи №19 Лілія Павленко.

Керівництво школи одразу звернулося у департамент гуманітарної політики та в управління освіти. Та чиновники радять зачекати, доки розпогодиться.

Піднялася ґрунтова вода. Це не прориви якихось трас, це не катаклізми техногенного характеру, це природне явище,
– сказав заступник начальника відділу департаменту гуманітарної політики Дніпра Олександр Аджимян.

Проблему вирішать, як тільки зійдуть сніги. Тому причин зупиняти навчальний процес або ж зачиняти школу ні в департаменті, ані в самій школі не бачать. Тим часом, батьки уже придбали помпу для відкачування води.

Теги: Новини України Освіта Новини Дніпра Діти
Джерело: 24 Канал
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