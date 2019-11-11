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      Це призведе до збільшення цін та монополізації ринку, – експертка про введення РРО для ФОПів

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      Це призведе до збільшення цін та монополізації ринку, – експертка про введення РРО для ФОПів
      Це призведе до збільшення цін та монополізації ринку, – експертка про введення РРО для ФОПів / Фінбаланс

      Верховна Рада ухвалила законопроєкт про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів. Так, РРО потрібно застосовувати навіть тим фізичним особам, які не працюють з готівкою.

      Голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу "Фортеця" Оксана Продан у програмі "Складні питання" на 24 каналі розповіла, що нині податкова служба тестує спрощення апаратів.

      До теми: Касові апарати потрібні і для безготівкових операцій, – Верланов про зміни щодо РРО для ФОПів

      "Але є ще такі смішні речі, здавалось би. Наприклад, програма вимагає КВЕДу (Класифікації видів економічної діяльності, – 24 канал) до кожного товару. Якщо я підприємець і в мене немає його номеру, я його повинна десь знайти, ввести. Потім на кожен товар треба наклеїти штрихкод. Це величезна робота, величезні затрати – і часові, і зарплати, і електрики", – наголосила експертка.

      Ті спрощення насправді призведуть до єдиного: збільшення цін. До зменшення кількості маленьких підприємців і відповідно до можливостей великому бізнесу монополізувати ринки і збільшити ціни,
      – заявила Оксана Продан.

      Чому сьогодні люди обирають не ринок, а великий магазин? За словами експертки, тому що там кращі умови для купівлі, є більший вибір і там можуть бути консультанти.

      "А чому йдуть на ринок? Насамперед, бо там дешевше. Так от, цієї дешевшої продукції може не стати. Буде тільки монополія великого ринку. Відповідно буде ще дорожче. І асортимент буде потрохи зменшуватися", – додала Оксана Продан.

      Що таке РРО?Це – реєстратори розрахункових операцій. Вони ж касові апарати або фіскальні реєстратори. Це ті пристрої, за допомогою яких ми отримуємо чек за отримані товари чи послуги. РРО потрібен для контролю фіскальними службами обороту підприємств і ФОП, які приймають оплату від населення готівкою і платіжними картами.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Фінанси ФОПи Державна податкова служба Бізнес Законодавство
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