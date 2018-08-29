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"Це проект шизофренічної невизначеності": Фаріон розкритикувала проект нового правопису

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Ірина Фаріон розкритикувала проект нової редакції Укоаїнського правопису
Ірина Фаріон розкритикувала проект нової редакції Укоаїнського правопису / 24 канал

Скандальна екс-нардеп від партії "Свобода", мовознавиця Ірина Фаріон із жорсткою критикою висловилась на адресу проекту нового українського правопису. Так, екс-парламентарка назвала цей проект компромісом із радянофілами.

Про це Фаріон розповіла в ефірі телеканалу НТА.

24 канал повідомляв, що Міністерство освіти запропонувало на громадське обговорення проект нової редакції Українського правопису.

Мовознавиця при цьому заявила, що Україна повинна повернутися до так званого скрипниківського правопису 1928 року.

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Те, що ми отримали на виході зараз, – проект правопису 2018 року – це проект компромісів, дуалізму, повної шизофренічної невизначеності. Цей проект абсолютно суперечить тому, що було запропоновано у 2003 році. Те, що було запропоновано тоді, – це повернення українців до норм 1928 року, які затвердив міністр освіти Скрипник. Тобто, ми практично йдемо до мовної конституції вже 90 років,
– з обуренням заявила Фаріон.

Вона також висловила своє невдоволення тим, що до розробки проекту нового правопису долучилося Міністерство освіти України.

"Я б зараз дуже хотіла, щоб Міністерство освіти не мало ніякого стосунку до цього правопису. Тому що все, що зараз представляє Міносвіти, треба подавати зверху з грифом: "Обережно! Міносвіти!", – заявила колишня народна обраниця.

Свої претензії Фаріон висловила і щодо того, що новий правопис допускає використання паралельних форм слів, а не виключно характерних українській мові. Як приклад вона навела "катедру" та "кафедру", "авдиторію" і "аудиторію".

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"Панове члени Національної комісії (з питань правопису), визначтеся, будь ласка, ви вперед йдете до самих себе чи ви тягнете за собою шлейф радянської української мови? У чому полягало завдання цієї комісії? Дерадянізувати українську мову, деокупувати. Тобто питання правопису – це питання декомунізації. Вони не можуть цього зробити", – наголосила Фаріон.

Окрім того, мовознивицю обурило те, що співголовами комісії з правопису є доктор фізико-математичних наук Стріха і доктор економічних наук Пірожков, який був опонентом докторської дисертації екс-президента України Віктора Януковича.

Резюмуючи свою думку щодо проекту правопису, Фаріон наголосила, що, незважаючи на невеликі позитивні зрушення, в цілому ситуацію з новим українським правописом вона оцінює як загальнонаціональну трагедію.

Теги: Новини України Новини політики мовне питання Міністерство освіти та науки України Ірина Фаріон Освіта
Джерело: 24 Канал
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