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Це просто подарунки, – екс-коханка Нємцова розповіла про чотири квартири у Києві

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Анна Дурицька
Анна Дурицька / Фото з відкритих джерел

Українська модель і колишня коханка загиблого політика РФ Бориса Нємцова Анна Дурицька, яка напередодні взяла участь у конкурсі "Міс Україна Всесвіт" зізналася, звідки у неї взялися чотири квартири в Києві.

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю ТСН.

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Зазначимо, що після смерті Бориса Нємцова стало відомо, що Дурицька стала власницею чотирьох квартир у центрі Києва. Однак дівчина самотужки їх не купила.

Я не заробляла на ці квартири сама. Це просто подарунки від заможного чоловіка. Квартири це подарунки від Бориса Нємцова,
– зізналась дівчина.

За її словами, російський політик просто мав сильні почуття до неї.

"Я просто думаю, що він сильно мене кохав", – наголосила Анна.

Нагадаємо, 27 лютого 2015 року російський політик Борис Нємцов був убитий в центрі Москви. В цей час його супроводжувала українська модель Анна Дурицька. Вона описала обставини вбивства, але не знала, хто його скоїв. Зараз вона виступає головним свідком у справі.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Борис Нємцов Вбивство Нємцова
Джерело: 24 Канал
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