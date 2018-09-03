Це просто подарунки, – екс-коханка Нємцова розповіла про чотири квартири у Києві

Українська модель і колишня коханка загиблого політика РФ Бориса Нємцова Анна Дурицька, яка напередодні взяла участь у конкурсі "Міс Україна Всесвіт" зізналася, звідки у неї взялися чотири квартири в Києві.

Про це дівчина розповіла в інтерв'ю ТСН.

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Зазначимо, що після смерті Бориса Нємцова стало відомо, що Дурицька стала власницею чотирьох квартир у центрі Києва. Однак дівчина самотужки їх не купила.

Я не заробляла на ці квартири сама. Це просто подарунки від заможного чоловіка. Квартири це подарунки від Бориса Нємцова,

– зізналась дівчина.

За її словами, російський політик просто мав сильні почуття до неї.

"Я просто думаю, що він сильно мене кохав", – наголосила Анна.

Допис, поширений Anna (@anna_aleksandrovna_11) 5 Чер 2018 р. о 1:08 PDT

Нагадаємо, 27 лютого 2015 року російський політик Борис Нємцов був убитий в центрі Москви. В цей час його супроводжувала українська модель Анна Дурицька. Вона описала обставини вбивства, але не знала, хто його скоїв. Зараз вона виступає головним свідком у справі.