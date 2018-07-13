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"Це реальна гаряча війна": Порошенко жорстко висловився про дії Росії на Донбасі

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Порошенко зробив нову серйозну заяву про війну на Донбасі
Порошенко зробив нову серйозну заяву про війну на Донбасі / Фото з відкритих джерел

На Донбасі йде справжня війна через агресію Російської Федерації проти України, від якої продовжують гинуть українські військові та цивільні громадяни.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко, передає прес-служба глави держави.

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Він підкреслив, що дехто намагається зобразити ситуацію на Сході України, як заморожений конфлікт, проте там триває справжня війна.

Це реальна гаряча війна через російську агресію на Сході моєї країни. Це суверенна українська територія і Росія туди направляє війська, щоб вбивати українців,
– наголосив Порошенко.

Також, глава держави сказав, що врешті у світі почали визнавати Російську Федерацію агресором не лише на словах, а й в документах.

"Росія – агресор. І це вперше продемонстровано в документах цього Саміту НАТО, що агресивні дії Росії призвели до цієї ситуації. І це спільне розуміння, що це Росія і це агресія", – підкреслив Президент.

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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