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      Це серійний вбивця, який був помічником депутата, наближеного до голови ОДА, – Найєм про Левіна

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      Під час виїзного засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк Борис Бабін, уже екс-представник президента в Криму, поділився своїми міркуваннями щодо того, що відбувається в Херсонській області. І комісія дізналася шокуючі речі.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Мустафа Найєм.

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      "Голова Херсонської ОДА, якого призначає президент, викидає з колегії ОДА пана Бабіна, який є представником президента у регіоні – це ж якась шизофренія", – розповів нардеп.

      Бабін каже публічно, що, мовляв, у вас десятки тисяч людей перевозять з Криму нелегальні перевізники, і нічого не відбувається, ніхто не оголошує ніякий конкурс. Всі розуміють, що мова йде про величезні гроші. Бабін каже про незаконну економічну діяльність у Сиваші – всі мовчать. Ніяких санкцій до місцевої влади немає. Всі працюють. А от пан Бабін виявився винним. Ну, нібито звільнився сам,
      – сказав Найєм.

      І от в цій ситуації через три місяці після вбивства Катерини Гандзюк Юрій Луценко подає висунення підозри пану "Левіну".


      Юрій Луценко висунув підозри ймовірному зловмиснику, який вже втік

      Це означає, на думку Найєма, що керівник Генпрокуратури "взагалі не орієнтується в ситуації і взагалі не розуміє, що відбувається в області. А найстрашніше, що це робиться тоді, коли Левін вже втік".

      Хто такий Левін? Це кримінальний авторитет, справжнє прізвище якого – Москаленко. Це серійний вбивця, який був помічником депутата обласного ради, наближеного до голови обласної ради, якого звинувачують у причетності до вирубки лісу. Катерина Гандзюк критикувала його саме за це,
      – підсумував Мустафа Найєм.

      Нагадаємо, раніше журналісти з'ясували, що до вбивства Катерини Гандзюк можуть бути причетними очільник Херсонської облради Владислав Мангер і голова ОДА Ігор Гордеєв. Як переконують херсонські активісти, вони є причетними до незаконної вирубки лісу. 
      Крім того, голова Тимчасової слідчої комісії щодо вбивства Катерини Гандзюк Борислав Береза заявляв, що під час роботи ТСК вони дізналися більше, ніж треба. Як переконує він, мовиться про наркотрафік, глобальну корупцію та співпрацю з окупантами.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня стало відомо, що правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". Активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.

      Теги: Катерина Гандзюк Новини Херсона Новини України Мустафа Найєм Кримінальні новини Корупція Юрій Луценко
      Джерело: 24 канал
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