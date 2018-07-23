"Це серйозно": у Кабміні пояснили, чим поїздка Усика в Росію загрожує Україні

Через участь українських спортсменів у змаганнях на території Російської Федерації, Україні важко доводити світові агресію Кремля.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко, у своєму Twitter.

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Так, коментуючи перемогу українського боксера над росіянином Муратом Гассієвим у столиці РФ Москві, чиновник підкреслив, що сама участь спортсмена у бою має загрозливе значення для боротьби України з російською агресією на міжнародній арені.

Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно,

– наголосив Кириленко.

Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно. — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 июля 2018 г.

Нагадаємо, уночі проти 22 липня у столиці Росії Москві відбувся фінал Всесвітньої боксерської суперсерії між українцем Олександром Усиком і росіянином Муратом Гассієвим. Бій протривав всі 12 раундів. Ніхто з боксерів не зумів відправити суперника у нокаут, тож все вирішували судді. За одноголосним рішенням суддів перемогу здобув українець Усик.