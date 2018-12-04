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      "Це сигнал для Росії": у НАТО розповіли про наслідки агресії Кремля та кораблі в Чорному морі

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      У НАТО розповіли про підтримку України та кораблі в Чорному морі
      У НАТО розповіли про підтримку України та кораблі в Чорному морі / Фото з відкритих джерел

      Засідання міністрів закордонних справ країн НАТО разом із главами МЗС України та Грузії стало важливим сигналом для Росії – Альянс прийме рішення про подальшу протидію агресору. НАТО також продовжить демонструвати свою присутність в Чорному морі.

      Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

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      Так, країни НАТО висловили Києву підтримку через агресію РФ в Азовському морі.

      Саме ця зустріч була важливим сигналом для РФ, тому що всі країни зустрілися з Україною і Грузією і висловили свою підтримку. Ми уважно моніторимо ситуацію і вже виходячи з подальших оцінок прийматимемо рішення про наші подальші зусилля,
      – сказав Столтенберг.

      Генсек НАТО вкотре закликав Росію відпустити захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків і кораблі. Він також наголосив, що кораблі НАТО регулярно патрулюють і проводять навчання в Чорному морі.

      "Цього року судна під командуванням НАТО провели 120 днів у Чорному морі, порівняно з 80 днями минулого року…Тож у Чорному морі вже є багато НАТО", – додав генсек.

      Столтенберг підкреслив, що НАТО буде продовжувати оцінювати свою присутність у регіоні.

      Нагадаємо, Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      Теги: Водний транспорт Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини політики НАТО Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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