"Це сигнал для Росії": у НАТО розповіли про наслідки агресії Кремля та кораблі в Чорному морі

Засідання міністрів закордонних справ країн НАТО разом із главами МЗС України та Грузії стало важливим сигналом для Росії – Альянс прийме рішення про подальшу протидію агресору. НАТО також продовжить демонструвати свою присутність в Чорному морі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда".

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Так, країни НАТО висловили Києву підтримку через агресію РФ в Азовському морі.

Саме ця зустріч була важливим сигналом для РФ, тому що всі країни зустрілися з Україною і Грузією і висловили свою підтримку. Ми уважно моніторимо ситуацію і вже виходячи з подальших оцінок прийматимемо рішення про наші подальші зусилля,

– сказав Столтенберг.

Генсек НАТО вкотре закликав Росію відпустити захоплених поблизу Керченської протоки українських моряків і кораблі. Він також наголосив, що кораблі НАТО регулярно патрулюють і проводять навчання в Чорному морі.

"Цього року судна під командуванням НАТО провели 120 днів у Чорному морі, порівняно з 80 днями минулого року…Тож у Чорному морі вже є багато НАТО", – додав генсек.

Столтенберг підкреслив, що НАТО буде продовжувати оцінювати свою присутність у регіоні.

Нагадаємо, Петро Порошенко наголошував, що Росія посилила конфлікт на Азові з метою анексії всієї території України та руйнування всього державного апарату.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.