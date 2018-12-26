Це справжній шок, – Порошенко жорстко розкритикував українську опозицію за зв'язки з Росією

Російська пропаганда просочується в українське суспільство не тільки через пропагандистські ЗМІ Кремля, але й через українську опозицію.

Таку думку за засіданні РНБО висловив президент Петро Порошенко.

Читайте також: Частину депутатів Дерджуми РФ РНБО внесе до розширеного санкційного списку України, – Порошенко

"Я не допущу вразливості до російської пропаганди українського суспільства. Проблема, на жаль, не лише в тому, що влада десь не допрацювала. Справжній шок відчуваєш, коли бачиш і чуєш, як наша опозиція співає з путінського голосу. І затято намагається провину за напад на наші катери зняти з Росії та перекласти на Україну. Робить це, на жаль, не тільки та частина опозиції, яка традиційно клеймить владу, а її клеймлять п'ятою колоною. Це роблять і ті, хто ще нещодавно входив до коаліції "Європейська Україна", – сказав гарант.

Він натякнув, що до блокування українських кораблів Росією у Керченській протоці причетна опозиція.

"Наглошую, Україна ніколи не відмовиться від використання своїх азовських портів, у тому числі і військовими судами", – запевнив гарант.

Нагадаємо, 26 грудня о 14 годині в 10 областях України перестав діяти режим воєнного стану. Його було запроваджено терміном на 30 діб з 14 години 26 листопада у зв'язку з агресією Кремля на Азові. Про припинення дії воєнного стану під час засідання РНБО оголосив Президент України Петро Порошенко.