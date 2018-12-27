"Це справжня крейда": в окупованому Луганську люди стурбовані через неякісні російські ліки

Місцеві жителі в тимчасово окупованому Луганську скаржаться на якість ліків російського виробництва.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на джерела.

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"Це не таблетки, а справжня крейда, жодного ефекту не дають, ціни на них в два-три рази вищі, ніж в Україні", – розповіла жителька окупованого Луганська Марина, ім'я якої змінено в цілях безпеки.

Вона зазначила, що серед її знайомих збільшилася кількість тих, хто захворів на ГРВІ та грип за останній тиждень.



В окупованому Луганську люди скаржаться на ліки

Інший співрозмовник видання розповів, що в окупованому місті можна знайти і українські ліки, але вони в рази дорожчі.

"Наприклад, імунофлазід в Україні можна купити в середньому за 200 грн, тут його перепродують за 1500 рублів (близько 650 гривень, – ред.). Так вони на нас заробляють", – наголосив він.

За інформацією видання, багато жителів окупованих територій намагається купувати ліки українського виробництва в Станиці Луганській.

"Хтось сам йде, хтось просить родичів. З чеками наші (українські прикордонники, – ред.) пропускають, нічого не забирають, там немає проблем", – повідомив співрозмовник.

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