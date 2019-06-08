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      Це стане моральною капітуляцією Ради Європи, – Климпуш-Цинцадзе про повернення Росії у ПАРЄ

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      Іванна Климпуш-Цинцадзе
      Іванна Климпуш-Цинцадзе / 5 канал

      Останні події у Парламентській асамблеї Ради Європи викликають велике занепокоєння. Там під прикриттям "риторики діалогу" ведеться цинічна діяльність з повернення російської делегації у ПАРЄ.

      Це відбувається попри повне нехтування Росією резолюціями та цінностями організації. Таку думку висловила віце-прем’єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе засіданні Х Сесії Міжпарламентської асамблеї Верховної Ради України, Сейму Литовської Республіки та Сейму і Сенату Республіки Польща.

      Читайте також: ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: з'явилася реакція МЗС України

      Повернення Росії в ПАРЄ стане моральною капітуляцією Ради Європи. Наприкінці червня Асамблея розглядатиме резолюцію, яка може зняти санкції з РФ. Закликаю наших надійних друзів з Литви, Польщі та інших країн об’єднати зусилля задля протидії подібному сценарію,
      – наголосила Климпуш-Цинцадзе.

      Вона наголосила, що Кремль зараз не робить жодних кроків для деескалації ситуації на окупованих українських територіях. Навпаки – кількість обстрілів невпинно зростає, а дії країни-агресора підривають весь мінський процес.

      "Польща та Литва завжди були надійними адвокатами європейської та євроатлантичної інтеграції України. Ми розраховуємо на ваш потужний голос і надалі. Європейське майбутнє України є гарантією безпеки та стабільності в регіоні", – додала віце-прем’єр.

      Зазначимо, що 3 червня ПАРЄ схвалила проект резолюції, яка може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію. Якщо за неї таки проголосують, то Росія зможе повернутися в ПАРЄ і лобіювати скасування запроваджених проти неї санкцій. У МЗС України наголошують, що повернення Росії до Асамблеї підірве довіру до цієї організації і змусить Україну переглянути своє ставлення до неї.

      Чому РФ зараз немає в ПАРЄ?

      У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.

      16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.

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      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України ПАРЄ Україна – Росія Литва Новини Польщі
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