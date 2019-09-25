Це те, що люди хотіли бачити, – Волкер про починання Зеленського та його команди у Раді

Спецпредставник Державного департаменту США з українських питань Курт Волкер вважає, що як президентські, так і парламентські вибори в Україні відбулися вільно, справедливо та прозоро. Він підкреслив, що люди проголосували за реформи, за мир, за зміни та за нові обличчя. Однак новій владі ще багато що треба зробити.

Як підкреслив американський дипломат у коментарі українському журналісту Дмитрові Гордону, результат президентських виборів в Україні відображає волевиявлення народу. За його словами, важливо те, що це було вільне, справедливе, прозоре та демократичне волевиявлення. А після нього відбулися вільні, справедливі, прозорі та демократичні парламентські вибори.

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"Ми побачили, що люди голосують за реформи, голосують за мир, за зміни та за нові обличчя. Гадаю, це дійсно важливо, тому що це свідчить про те, що Україна є здоровою демократичною державою", – зауважив Волкер.

Він додав, що з моменту свого обрання Зеленський відкрито говорить про свою прихильність до реформ і готовність виступати з ініціативами заради миру на Донбасі.

"Очевидно, що багато чого ще потрібно втілити. Парламент засідав буквально тиждень-два, і попереду – багато роботи, але, думаю, Зеленський додає цьому нової енергії. Мені здається, це те, що люди хотіли бачити", – констатував спецпредставник США з питань України.

Більшість в українському парламенті (254 місця) займає пропрезидентська партія "Слуга народу". Водночас головою ВР є один із лідерів цієї політсили Дмитро Разумков, а першим віцеспікером – ще один "слуга народу" Руслан Стефанчук.

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Раніше Курт Волкер наголошував, що Володимир Зеленський на посаді президента має виконати всі свої обіцянки та задекларовані ініціативи.

Це і обіцянки продовжити реформи та боротися з корупцією, і наміри продовжити деолігархізацію, й оголошений шлях на зближення з ЄС і НАТО. Ми також високо цінуємо заяви про те, що Україна виконуватиме свої зобов'язання для досягнення миру. Ми все це дуже підтримуємо,

– зауважив він.

На думку спецпредставника Держдепу, до початку роботи Верховної Ради IX скликання український гарант не мав змоги нічого втілити.