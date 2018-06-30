Це тест на справжність намірів Кремля, – Порошенко про пропозицію щодо миротворців на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявив, що важливе завдання для відновлення миру – це розгортання багатонаціональної миротворчої місії під мандатом ООН на окупованому Донбасі.

Порошенко зазначив, що іншого, більш ефективного шляху, наразі просто не існує.

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Пропозиція щодо місії на Донбасі – це і шлях до миру, і тест на справжність намірів Кремля. Якщо Москва прагне миру, то ось для них шанс продемонструвати це всьому світу,

– зазначив Президент.

Нагадаємо, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука розповів, що миротворча місія не може розпочатися на окупованих Росією територіях Донбасу без згоди Російської Федерації. Тому, оскільки Москва не проявляє жодних інтересів у цьому питанні, миротворці навряд чи зможуть ввійти на Схід України до кінця 2018 року.

Що таке миротворча місія?Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".