Це тимчасова схема, а не вирішення питання, – експерт про повернення гарячої води киянам

Рішення, яке може повернути киянам гарячу воду. Прем'єр Володимир Гройсман пообіцяв допомогти місту з постачанням газу. Про це на засіданні уряду його попросив столичний голова Віталій Кличко. Мовляв, ситуація з поставками блакитного палива в столиці критична, під загрозою – опалювальний сезон.

Гарячої води киян немає, бо "Нафтогаз" припинив постачати блакитне паливо комунальникам. Усе – через борги ахметівського "Київнерго", яке обслуговувало столичні тепломережі.

Читайте також: У КМДА розповіли, коли киянам повернуть гарячу воду

Нещодавно їх повернули у власність міста. Майно передали новому підприємству – "Київтеплоенерго". Дісталися йому і борги попередника – майже 5 мільярдів гривень. Це через них "Нафтогаз" не укладає нового контракту на постачання послуг.

Приймати на баланс все ті мережі, які вони прийняли у "Київенерго", цього не потрібно було робити, не маючи чіткого плану, як їх далі експлуатувати, як розрахуватися з боргами,

– зазначив експерт з питань енергетики Олег Гавриш.

Усвідомивши масшаби проблеми, місцева влада почала вирішувати її у судах і на місяць закупила газ у приватної компанії "Укрнафтобуріння". Хоч це презентували як перемогу, насправді, дали заробити олігархам. Адже контролюють компанію Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. А їхні партнерами по стали екс-регіонал Віталій Хомутинник та російський бізнесмен Павло Фукс. Усі – фігуранти журналістських розслідувань про корупційні схеми. З того часу минув місяць. Тож довелося шукати інші рішення.

Чекати остаточних рішень суду ми точно не можемо. Перша відправна точка – це якраз прийняття рішення Кабміном про надання такої субвенції. В бюджеті державному такі кошти закладені,

– сказав заступник київського міського голови Петро Пантелеєв.

Тож вирішили попросити дотацію у держави. Віталій Кличко для цього особисто прийшов на засідання уряду.

"Пропонується алгоритм дій: відмінити рішення Кабміну в редакції, проголосованій у серпні 2018 року, і затвердити окреме рішення з видатками для теплопостачальних підприємств Києва на погашення різниці в тарифах в обсязі 729 мільйонів 560 тисяч гривень", – заявив київський міський голова Віталій Кличко.

Читайте також: До Києва повернеться гаряча вода: Кабмін доручив виділити гроші

Володимир Гройсман обіцяє підтримати і допомогти. "Прошу за пропозицією Віталія Володимировича включити в порядок денний дане питання і дати доручення відповідному міністерству фінансів, що стосується джерел", – прокоментував прем`єр-міністр України Володимир Гройсман.

Укласти угоду між "Київтеплоенерго" та "Нафтогаз" України планують в середині вересня, після того як держава візьме на себе 730 мільйонів за різницю в тарифах. Тоді ж дадуть і гарячу воду. Але щоб "прогріти" мережі і усунути пошкодження комунальникам знадобиться щонайменше тиждень. Тож точної дати ніхто не називає.

Нам необхідно буде в досить короткий термін ліквідувати величезну кількість пошкоджень. Чим раніше ми отримаємо газопостачання, чим простіше нам буде зайти в опалювальний сезон,

– наголосив в.о. директора "Київтеплоенерго" В'ячеслав Бінд.

Але 730 мільйонів різниця в тарифах – лише частина заборгованості. Є ще мільярд гривень штрафних санкцій, які у Київраді просять не нараховувати, і сам борг – понад три мільярди гривень. З них понад два з половиною не сплатили кияни. Тим часом, експерти налаштовані скептично. Адже навіть якщо проблему вирішать, немає гарантії, що вона не виникне знову.

Ось зараз вони придумали схему тимчасову, але це ж не остаточне вирішення питання. Почне "Нафтогаз" судитися, вибивати ці борги,

– додав експерт з енергетичних питань Олег Гавриш.

Доки жителі столиці приймають холодний душ, а у Київраді вирішують як позбутися боргів, у керівництва "Київенерго", яке їх накопичило, голова не болить. Поки що суд зобов'язав компанію сплатити 170 мільйонів гривень, а це лише 4% боргу.