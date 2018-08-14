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СКАНДАЛ З ФІЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Це точка неповернення: "Євробачення-2019" в Ізраїлі під загрозою

82 Читать новость на русском
Євробачення
Євробачення / fakty.ictv.ua/ua

14 серпня – останній день, коли Ізраїль може виділити 12 мільйонів доларів на проведення "Євробачення-2019". Якщо влада країни цього не зробить, то пісенний конкурс може не відбутися.

Про це повідомляє Громадське Радіо.

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Ізраїльська корпорація телерадіомовлення "Кан" направила лист прем'єр-міністру країни Біньяміна Нетаньяху, в якому висунула умову виділити 12 мільйонів доларів на проведення змагання.

Це точка неповернення. Після цього, якщо запитаний депозит не буде переданий Європейській мовній спілці, буде неможливо змінити ситуацію, і Ізраїль не буде проводити "Євробачення-2019",
– йдеться в листі телекомпанії.

Мер Тель-Авіва Рон Хульдаі заявив, що готовий ​надати безкоштовно павільйони 1 і 2 в Тель-Авівському виставковому центрі "Ганею Тааруха" на три місяці, що дозволить "Кан" заощадити 21 мільйон шекелів.

"В країні знову немає дорослого, який візьме на себе відповідальність. Вони вже прогнали Мессі, а тепер готові прогнати Євробачення", — заявив Хульдаі.

Нагадаємо, популярне шоу Євробачення, яке у минулому році прогриміло в португальському Лісабоні, у 2019 році може здивувати раптовою зміною у правилах. Ізраїль, який повинен приймати конкурс, вирішив провести шоу в Єрусалимі. Щоб не спровокувати збройний конфлікт на Близькому Сході, організатори можуть змінити локацію та провести вокальні змагання в Австрії.

Теги: Євробачення Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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