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      Це точно моя промова, а не Порошенка? – Зеленський пожартував на з’їзді "Слуги народу"

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      Зеленський пожартував на з’їзді "Слуги народу" про свою промову
      Зеленський пожартував на з’їзді "Слуги народу" про свою промову / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський на початку з'їзду партії "Слуга народу" в Києві пожартував про свою промову та запитав, чи точно вона не належить попередньому президенту Петру Порошенку.

      Зеленський вийшов на сцену одразу на початку з'їзду після того як пролунав гімн України.

      Читайте також: Порошенко прокоментував інцидент з плагіатом у промові Зеленського

      Президент подякував усім присутнім і закликав їх не вітати його стоячи, зауваживши, що "інші часи" настали. Тоді він глянув в аркуш і вирішив пожартувати, пригадавши нещодавній інцидент, коли у Брюсселі він використав частину промови Порошенка.

      Це точно моя промова, а не Петра Олексійовича? Точно, наша. Ми готувалися ввечері,
      – сказав жартома Зеленський.

       

      Що відомо про плагіат промови Зеленського? Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу. Зокрема, президент використав цілий абзац, який Порошенко раніше виголосив на з'їзді партії "Європейська Солідарність".

      "Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", – сказав Зеленський у Брюсселі.

      Згодом у Зеленського наголосили, що вважають ідентичність фраз не збігом чи випадковістю, а – провокацією з боку МЗС та самого Порошенка. Заступник глави Адміністрації Президента Володимира Зеленського з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко вже ініціював розслідування.

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      Теги: Новини України Новини політики Курйозні новини Петро Порошенко Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський
      Джерело: 24 канал
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