Це точно моя промова, а не Порошенка? – Зеленський пожартував на з’їзді "Слуги народу"

Президент України Володимир Зеленський на початку з'їзду партії "Слуга народу" в Києві пожартував про свою промову та запитав, чи точно вона не належить попередньому президенту Петру Порошенку.

Зеленський вийшов на сцену одразу на початку з'їзду після того як пролунав гімн України.

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Президент подякував усім присутнім і закликав їх не вітати його стоячи, зауваживши, що "інші часи" настали. Тоді він глянув в аркуш і вирішив пожартувати, пригадавши нещодавній інцидент, коли у Брюсселі він використав частину промови Порошенка.

Це точно моя промова, а не Петра Олексійовича? Точно, наша. Ми готувалися ввечері,

– сказав жартома Зеленський.

Що відомо про плагіат промови Зеленського? Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі заявив, що Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу. Зокрема, президент використав цілий абзац, який Порошенко раніше виголосив на з'їзді партії "Європейська Солідарність".



"Україна в ЄС – це смерть російського імперського проекту. Більше того, це потужний удар по російському авторитаризму, шлях до демократичних змін в Росії та на всьому пострадянському просторі", – сказав Зеленський у Брюсселі.



Згодом у Зеленського наголосили, що вважають ідентичність фраз не збігом чи випадковістю, а – провокацією з боку МЗС та самого Порошенка. Заступник глави Адміністрації Президента Володимира Зеленського з питань інформаційної політики Кирило Тимошенко вже ініціював розслідування.