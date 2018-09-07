Це точно не бізнес Марченко, це бізнес Медведчука
Телеведуча Оксана Марченко не керує компаніями, що їй начебто належать. Це бізнес Віктора Медведчука, що переписаний на його дружину.
Про це розповів політолог та перший заступник гендиректора НТКУ Олександр Харебін у прямому ефірі 24 каналу.
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"Я впевнений в тому, що Оксана Марченко – незвичайна особа, але я не дуже вірю в те, що вона могла отримати одне з найважливіших родовищ", – зазначив Харебін.
Давайте будемо об’єктивні, це точно не бізнес Оксани Марченко, це бізнес Віктора Медведчука, який переписаний на його дружину, щоб забезпечити безпеку, по-перше, від правоохоронних органів. Тобто Оксана Марченко – це фактично прикриття Медведчука. Адже можна просто припинити стосунки і сказати, що "це не моє, це дружини". Це виглядає, як звичайна мінімізація ризиків для Медведчука,
– заявив політолог.
Експерт зазначив, що так роблять і українські політики, це можна побачити по їхніх деклараціях. "Кілька десятків українських депутатів мають офіційно зареєстрований в декларації бізнес в окупованому в Криму та не заперечують його. І якщо вони не порушують кримінальних справ, то мабуть це нормальна практика для України", – сказав Харебін.
На запитання, чому цим цікавляться не СБУ, а журналісти, політолог відповів: "По-перше, я впевнений, що українські силові структури та правоохоронні органи добре знають про всі бізнеси українських політиків, тому ця інформація не є великим відкриттям. А журналісти проводять розслідування, щоб показати людей, які збагачуються на українській державі або фінансують війну в Україні. Мабуть, правоохоронним органам начхати на це, або є вказівка "Не чіпайте кума Путіна", – додав Харебін.
Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що дружина лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка виграла конкурс на освоєння одного із трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії.