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Це точно не бізнес Марченко, це бізнес Медведчука

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Оксана Марченко і Віктор Медведчук
Оксана Марченко і Віктор Медведчук / kr24.com.ua

Телеведуча Оксана Марченко не керує компаніями, що їй начебто належать. Це бізнес Віктора Медведчука, що переписаний на його дружину.

Про це розповів політолог та перший заступник гендиректора НТКУ Олександр Харебін у прямому ефірі 24 каналу.

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"Я впевнений в тому, що Оксана Марченко – незвичайна особа, але я не дуже вірю в те, що вона могла отримати одне з найважливіших родовищ", – зазначив Харебін.

Давайте будемо об’єктивні, це точно не бізнес Оксани Марченко, це бізнес Віктора Медведчука, який переписаний на його дружину, щоб забезпечити безпеку, по-перше, від правоохоронних органів. Тобто Оксана Марченко – це фактично прикриття Медведчука. Адже можна просто припинити стосунки і сказати, що "це не моє, це дружини". Це виглядає, як звичайна мінімізація ризиків для Медведчука,
– заявив політолог.

Експерт зазначив, що так роблять і українські політики, це можна побачити по їхніх деклараціях. "Кілька десятків українських депутатів мають офіційно зареєстрований в декларації бізнес в окупованому в Криму та не заперечують його. І якщо вони не порушують кримінальних справ, то мабуть це нормальна практика для України", – сказав Харебін.

На запитання, чому цим цікавляться не СБУ, а журналісти, політолог відповів: "По-перше, я впевнений, що українські силові структури та правоохоронні органи добре знають про всі бізнеси українських політиків, тому ця інформація не є великим відкриттям. А журналісти проводять розслідування, щоб показати людей, які збагачуються на українській державі або фінансують війну в Україні. Мабуть, правоохоронним органам начхати на це, або є вказівка "Не чіпайте кума Путіна", – додав Харебін.

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що дружина лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка виграла конкурс на освоєння одного із трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії.

Теги: Новини Росії Новини України Віктор Медведчук Анексія Криму Бізнес Нафта Скандал
Джерело: 24 канал
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