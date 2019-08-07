Це сектор, де ми очікуємо великий опір, – Рябошапка розповів про зміни в прокуратурі

У Зеленського стверджують, що прокуратуру необхідно переорієнтувати на захист людей та бізнесу, а не на кришування злочинності. Зазначають, що там вже розробили зміни та проводять консультації з громадськістю і з міжнародними партнерами.

Про це журналісту 24 каналу заявив заступник керівника ОП Руслан Рябошапка в інтерв'ю для програми "Голобородько".

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Реформа прокуратури ніби відбулася, але ніякого результату ми не побачили.

Реформа почалася і досить швидко згорнулася. Є бачення, що ми би хотіли бачити у вигляді змін в органах прокуратури. Знову ж таки, зміни є першочергові. Вони розроблені, і ми вже проводимо консультації як з громадськістю, так і з нашими міжнародними партнерами. Хотілося б зібрати найкращий досвід.

Є розуміння, що би хотілося бачити. Очевидно, що, в першу чергу, прокуратура має бути сфокусована на завданнях кримінального правосуддя, а не на завданнях кришування чи рекету бізнесу – те, про що ми чуємо дуже часто від самого бізнесу. От ми бачили, як приходили люди скаржитися на дії органів прокуратури. Президент нещодавно був у Черкасах, знову ж таки – ситуація із прокурорами.

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Ми зустрічалися з президентом Франції, ще коли Зеленський не був президентом. Перші запитання були: що ви будете робити з судами і з прокуратурою, з правоохоронними органами. Проблема існує, необхідно прокуратуру переорієнтувати на зовсім інші завдання: на захист людей, на захист бізнесу, а не на кришування злочинності. Процес буде дуже важким, і власне, це той сектор, де ми очікуємо дуже великий опір. Але, я думаю, що ми справимося з цим.

Там була переатестація. Буде проводити її?

Вона була де-юре, скажемо так, але, де-факто вона не відбулася, оновлення системи не було. Першочергові зміни наші передбачають можливість оновлення самого офісу Генеральної прокуратури, оновлення всієї системи на рівні керівництва обласних прокуратур, місцевих районних прокуратур дуже швидко за рішенням генпрокурора. Потім уже створення механізму селекції, якісного відбору прокурорів у місцеві регіональні прокуратури. Ми би хотіли, щоб в цю професію теж зайшло якомога більше людей, які раніше не мали прокурорського досвіду.

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Минула спроба реформування прокуратури закінчилася тим, що ці люди подалися на конкурс і не пройшли.

Всіляке було. Всілякі були історії. Все залежить від політичної волі. Якщо є політична воля, то реформи чи зміни робляться дуже швидко та якісно. Якщо ця воля потім натикається на опір вищого керівництва країни, то очевидно, що зміни десь згортаються або вони не є ефективними.



Що відомо про Руслана Рябошапку

Відео повного інтерв'ю з Рябошапкою:

Що таке програма "Голобородько"Голобородько про Голобородька. Це програма 24 каналу, де журналіст Антон Голобородько розповідає про те, що відбувається за стінами Банкової за нового президента, зокрема, – беручи інтерв'ю у найбільш наближених до президента осіб. І пояснює, чому не варто плутати Володимира Зеленського з його героєм Василем Голобородьком.