"Це трагедія": Юнкер зробив різку заяву щодо Brexit

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що вихід Британії з Європейського Союзу є великою трагедією. Юнкер вважає, що саміт країн ЄС щодо Brexit "не є часом веселощів".

Про це повідомляє AP news.

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Юнкер також наголошує, що Британія має найкращу угоду про Brexit, на яку може сподіватися.

Це найкраща угода. Європейський союз не змінить своє позиції,

– заявив він.

У коментарі журналістам президент Єврокомісії сказав, що сьогоднішній саміт "не є часом веселощів та свят" і це "велика трагедія".

До слова, у неділю, 25 листопада, у Брюсселі відбудеться саміт країн Європейського Союзу, на якому повинні ухвалити угоду про вихід Британії із складу ЄС.

Нагадаємо, 13 листопада, представники Британії та ЄС погодили проект тексту угоди щодо виходу країни з Євросоюзу. Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у телефонній розмові з канцлером Австрії Себастьяном Курцом заявила, що підсумкова угода між Лондоном і Брюсселем щодо Brexit готова на 95%.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.