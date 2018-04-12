"Це удар по Україні": Парубій прокоментував дозвіл ЄС на будівництво "Північного потоку-2"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій назвав надання країнами Євросоюзу дозволів на будівництво "Північного потоку-2" "ударом по Україні".

Про це Парубій сказав 12 квітня на XI Київському безпековому форумі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала всі необхідні дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ).

"Сьогодні дуже важливо, щоб і Німеччина, і всі країни Європейського Союзу змогли згадати про ті засади і принципи, на яких будувався Європейський Союз, і розуміти, що дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" – це потужний удар по їх союзниках, по таких союзниках, як Україна, у якій щодня на фронті гинуть солдати, захищаючи весь цивілізований світ", – сказав спікер українського парламенту.

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Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід від Росії до Німеччини, першу гілку якого вже збудували. Її проклали дном Балтійського моря від російського Виборга до німецького Любміна. Довжина газопроводу складе більше 1,2 тисячі кілометрів. Передбачається, що пропускна здатність газопроводу складе 55 мільярдів кубометрів газу на рік. Партнери по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell і дві німецькі компанії – BASF і Uniper.



"Північний потік-2"зводять як альтернативу транзиту газу через Україну. Критики проекту вказують насамперед на те, що газопровід поглиблює залежність країн ЄС від російського газу.