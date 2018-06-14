12:53
14 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 14°C
  • п'ятниця
    29°C 18°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, 13 червня
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, 13 червня
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, 13 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

"Це успіх": президент Південної Кореї озвучив підсумки зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

235 Читать новость на русском
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав успіхом саміт США та КНДР
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін назвав успіхом саміт США та КНДР / Фото з відкритих джерел

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін привітав підсумки саміту США та Північної Кореї, назвавши його "великим успіхом", який захистив увесь світ від можливості війни.

Про це повідомляє корейське інформаційне агентство Yonhap.

Читайте також: Трамп заявив, що ядерної загрози з боку КНДР більше немає

За словами Мун Чже Іна, результати зустрічі американського президента і лідера КНДР оцінюють по-різному.

Найбільш важливим є той факт, що ця зустріч дозволила всьому світу, включаючи США, Японію і Китай, уникнути загрози ядерної війни і міжконтинентальних балістичних ракет,
– наголосив Ін.

На думку лідера Південної Кореї, "навіть один цей факт дуже важливий".

Нагадаємо, одразу після зустрічі з Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня, Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він наголосив, що США тут припиняють свої військові навчання, а КНДР своєю чергою погодилася на денуклеаризацію.

Теги: Новини політики Новини США КНДР Кім Чен Ин Ядерна безпека Південна Корея Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сьогодні, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 326
ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
сьогодні, 11:04 ЗНО – не зло: як змінилось ставлення українців до тестування
407
День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
сьогодні, 10:00 День донора: кілька тез, що переконають вас здавати кров
Ірина Полицька 1757
День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
сьогодні, 08:48 День России в Крыму: кокошники, эйфория и некроз
Злой Одессит 1846
Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати російський коровай під час ЧС-2018
сьогодні, 09:28 Футболісти збірної Англії відмовилися куштувати російський коровай під час ЧС-2018
4878
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук