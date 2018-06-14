"Це успіх": президент Південної Кореї озвучив підсумки зустрічі Трампа і Кім Чен Ина

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін привітав підсумки саміту США та Північної Кореї, назвавши його "великим успіхом", який захистив увесь світ від можливості війни.

Про це повідомляє корейське інформаційне агентство Yonhap.

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За словами Мун Чже Іна, результати зустрічі американського президента і лідера КНДР оцінюють по-різному.

Найбільш важливим є той факт, що ця зустріч дозволила всьому світу, включаючи США, Японію і Китай, уникнути загрози ядерної війни і міжконтинентальних балістичних ракет,

– наголосив Ін.

На думку лідера Південної Кореї, "навіть один цей факт дуже важливий".

Нагадаємо, одразу після зустрічі з Кім Чен Ином, яка відбулася 12 червня, Дональд Трамп заявив, що найближчим часом має закінчитися кривава війна на Корейському півострові, яка розпочалася майже 70 років тому. Також він наголосив, що США тут припиняють свої військові навчання, а КНДР своєю чергою погодилася на денуклеаризацію.