"Це важлива подія": в УПЦ КП прокоментували зустріч Порошенка і єпископів УПЦ МП

Зустріч Президента Петра Порошенка з ієрархами Української православної церкви Московського патріархату, яка пройде сьогодні, 13 листопада, є надзвичайно важливою у час створення автокефальної церкви.

Про це заявив прес-секретар Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря у своєму Facebook.

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"Доки з московських джерел та їхніх засобів масової провокації напускають туману і пліток навколо об'єднавчого процесу та майбутнього Української Церкви, бажаючи бентежити суспільство та створювати перешкоди на шляху до Томосу – у вівторок, 13 листопада, відбуватиметься справді важлива подія: зустріч Президента України з єпископатом МПвУ", – сказав архієпископ.

За його словами, у цій зустрічі важливим є те, "де вона відбудеться/не відбудеться, хто і що буде на ній говорити/не говорити".

Москва через керівництво Митрополії намагається зробити все, щоби продемонструвати всередині та назовні - вона контролює і тримає в руках єпископат в Україні,

– наголосив Євстратій Зоря.

Також, священослужитель побажав Порошенку мудрості та натхнення у розмові, а архієреям Московського патріархату, які мають проукраїнську позицію і підтримують створення єдиної церкви – "мужності сказати про це вголос та продемонструвати: владі Москви над Києвом справді прийшов кінець!".

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що представники Української православної церкви Московського патріархату планують 13 листопада зустрітися з Президентом Петром Порошенком. в УПЦ МП наголосили, що участь для архієреїв є обов'язковою.



11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



Після цього Російська православна церква у Мінську зібрала Синод, за підсумками якого оголосила про припинення євхаристійного спілкування з Константинопольською церквою. Згодом Вселенський патріарх Варфоломій прокоментував реакцію Російської православної церкви на рішення Синоду надати автокефалію Українській православній церкві. Він заявив, що росіяни не мають вибору та їм доведеться погодитися з рішеннями Константинополя.

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