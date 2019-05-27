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      Це поразка для Москви, – німецькі ЗМІ про відмову Кремля відпускати полонених моряків

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      Рішення трибуналу ООН щодо полонених не дозволить зняти з Росії санкції, –ЗМІ
      Рішення трибуналу ООН щодо полонених не дозволить зняти з Росії санкції, –ЗМІ / Embassy of Ukraine to the UK

      Російське МЗС не забарилось із відповіддю на вимогу Міжнародного морського трибуналу ООН відпустити 24 полонених українських моряків. Однак відмова є поразкою для Кремля – і з юридичного, і з дипломатичного погляду.

      Хоч російська сторона не визнає юрисдикцію трибуналу в Гамбурзі й не брала участь у розгляді справи, вирок все одно лишається обов’язковим для виконання, пише Suddeutsche Zeitung.

      Читайте також: Зеленський прокоментував рішення трибуналу ООН щодо моряків

      Міжнародний трибунал ООН 25 травня ухвалив рішення, відповідно до якого Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      При цьому німецьке видання зазначає, що ні в Києва, ні в трибуналу немає можливості змусити Москву виконати рішення суддів.

      Отже, кораблі й моряки досі в полоні Росії. Втім, воно все одно стало хорошою новиною для української сторони. Адже міжнародні суди і їхні вироки "священні" для багатьох країн, зокрема в Європі. І якщо Москва їх проігнорує, вона ще більше втратить довіру до себе,
      – пишуть автори.

      Suddeutsche Zeitung вказує також, що рішення трибуналу ООН в Гамбурзі допоможе залишити чинні санкції проти Росії залишаться в дії. Так, ЄС знову продовжить їх у червні на чергові півроку.

      Однак видання нагадує, що відсутність бажання йти на компроміс Москва продемонструвала одразу ж після перемоги Зеленського на президентських виборах.

      Заначимо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, Україна вимагатиме введення "гамбурзьких санкцій" проти країни-агресора.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажузахоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики ООН Українські моряки в полоні Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Україна – Росія Новини Росії ЗМІ
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