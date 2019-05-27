Це поразка для Москви, – німецькі ЗМІ про відмову Кремля відпускати полонених моряків

Російське МЗС не забарилось із відповіддю на вимогу Міжнародного морського трибуналу ООН відпустити 24 полонених українських моряків. Однак відмова є поразкою для Кремля – і з юридичного, і з дипломатичного погляду.

Хоч російська сторона не визнає юрисдикцію трибуналу в Гамбурзі й не брала участь у розгляді справи, вирок все одно лишається обов’язковим для виконання, пише Suddeutsche Zeitung.

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Міжнародний трибунал ООН 25 травня ухвалив рішення, відповідно до якого Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

При цьому німецьке видання зазначає, що ні в Києва, ні в трибуналу немає можливості змусити Москву виконати рішення суддів.

Отже, кораблі й моряки досі в полоні Росії. Втім, воно все одно стало хорошою новиною для української сторони. Адже міжнародні суди і їхні вироки "священні" для багатьох країн, зокрема в Європі. І якщо Москва їх проігнорує, вона ще більше втратить довіру до себе,

– пишуть автори.

Suddeutsche Zeitung вказує також, що рішення трибуналу ООН в Гамбурзі допоможе залишити чинні санкції проти Росії залишаться в дії. Так, ЄС знову продовжить їх у червні на чергові півроку.

Однак видання нагадує, що відсутність бажання йти на компроміс Москва продемонструвала одразу ж після перемоги Зеленського на президентських виборах.

Заначимо, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, Україна вимагатиме введення "гамбурзьких санкцій " проти країни-агресора.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажузахоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.