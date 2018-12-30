"Це вигідно для чинної влади": як проросійські чиновники вриваються в український уряд

Якби вибори парламентські відбувались вже восени за новою системою, то багато партій і окремих народних депутатів просто б не мали можливості пройти в Раду. До такого висновку дійшли експерти, проаналізувавши, як під купол потрапив нинішній склад.

Депутати вже рік в обидві руки "засівають" гречкою свої округи, де вони збираються повторно балотуватись. Ці депутати так "смітять" грошима, бо сподіваються, що змішана партійно-мажоритарна система в Україні збережеться.

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"Для чинної влади ця система є вигіднішою, її встановлювали як вигідну для влади, бо розробили ще для Леоніда Кучми. Потім скасували, однак, знову дістали з ящика на замовлення Януковича", – сказав активіст руху "Чесно" Микола Виговський.

Напівмажоритарна виборча система – розсадник підкупу, бо деякі округи занадто малі, а тому достатньо виборців купити. Наприклад, за депутата екс-регіонала Юхима Звягільського на Донеччині проголосувало менше ніж 1,5 тисячі виборців, і він отримав депутатський мандат. Водночас Володимира Парасюка підтримали майже 70 тисяч людей, а його конкурентів по 14 тисяч, і вони депутатами не стали.



Юхим Звягільський

Дослідження аналітиків Centre.UA свідчить, що після ухвалення нового виборчого кодексу більше представників в парламенті матимуть ті регіони, де краща явка, а не де більше населення й округів. Бо голоси складатимуть і рівномірно розподілятимуть по партіях відповідно до набраних відсотків. І якщо виборча реформа – це шанс отримати більше прихильників для демократичних сил, то нинішня система – грає на руку проросійським силам в парламенті. Останні рейтинги показують, що проросійські партії разом отримають близько 70 депутатів. Додатково 50 мажоритарників перекуплять вже після виборів, вважають експерти.

Отримають мандат в регіоні, а потім приєднаються до проросійських сил, що даватиме їм до 120 місць. А 120 місць в парламенті – це вже навіть не опозиція, а серйозний гравець, який може претендувати на місце в президії. Уявіть, що буде відбуватися в країні, де можливим варіантом є присутність в президії Медведчука,

– розповів експерт громадської організації Centre.UA Андрій Андрушків.



Віктор Медведчук

Виборча реформа ухвалена в одному читанні. І передбачає, відкриті виборчі списки без мажоритарки. Це означає, що людина зможе проголосувати не лише за партію, а й конкретного депутата в ній. А отже, продати місця в списку буде складно. В Україні буде всього 26 округів, це в 10 разів менше ніж зараз, що не дозволить депутатам скуповувати виборців. Члени робочої групи, які працюють над документом до другого читання, запропонували ще одну позитивну, однак контроверсійну, норму.

Виборці не хочуть бачити такого засилля політичної реклами, яка зараз є скрізь і ми при розгляді поправок заборонили всю зовнішню політичну рекламу,

– заявив народний депутат та член робочої групи щодо виборчого кодексу Руслан Сидорович.

А це ні тобі білбордів, ні реклами на телебаченні. Роботу над перехідними положеннями обіцяють закінчити вже за місяць. В інтерв'ю одному з українських видань Андрій Парубій пообіцяв, що на голосування виборчий кодекс поставлять одразу ж після закінчення роботи в комітеті.