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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Це виклик для Польщі і ЄС, – польські ЗМІ про перемогу Зеленського

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      Польські ЗМІ перерахували виклики для Зеленського
      Польські ЗМІ перерахували виклики для Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Петро Порошенко був Президентом України в час війни із Росією, яка не перебирає методів для дискредитації та ослаблення України. Хоча в України були причини для бажання змінити президента, але Володимир Зеленський – це невідомість.

      Україна під керівництвом Порошенка витримала тиск Росії, а війна на Донбасі й окупація Криму дали початок новій українській ідентичності, пише Gazeta Wyborcza.

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      Видання зазначає, що бажання обрати іншого президента в українців виправдане, оскільки їм набридла "корупція, слабкість влади, повільні реформи, низькі пенсії й нестача робочих місць".

      Однак саме за останні п’ять років країна зробила історичний вибір: розірвала старі зв’язки з Москвою і прибула в порт Європи, почавши розвивати співпрацю з НАТО. З іншого боку, Зеленський як президент – це "невідомість".

      Багато-хто наївно вірять, що буде поводитися так само, як скромний президент з серіалу "Слуга Народу". Але справжня політика не така проста, як у кіно. Так само невідомо, як Зеленський буде продовжувати реформи, розпочаті його попередником, і як буде розбудовувати відносини з Євросоюзом,
      – пише видання

      Зі свого боку, країни ЄС повинні зробити все, щоб відносини з Києвом розвивалися якнайкраще, особливо – підтримувати в опорі російській агресії та шантажу.

      Видання також зазначає, що зміна влади – це "шанс на новий подих" в польсько-українських відносинах, які останнім часом погіршилися через історичні суперечки між Варшавою і Києвом.

      "Президент Анджей Дуда повинен якомога швидше запросити нового президента в Польщу, налагодити з ним особисті відносини й повернутися на шлях співпраці й примирення. "Саме з уст польського президента Зеленський повинен почути, що дорога в Європу дуже складна. І на ній дуже легко зламати політичну кар’єру", - йдеться у матеріалі.

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      Автори наголошують, що в України немає іншої можливості. Якщо вона відмовиться від своїх європейських прагнень, то може швидко перетворитися на провальну державу, буферну зону між Сходом і Заходом. На це й сподіваюся у Кремлі.


      Остаточні результати Національного екзит-полу

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Порошенко і Зеленський Результати виборів президента 2019 Новини Польщі ЗМІ
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