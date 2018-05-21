Це війна, і йдеться не лише про Україну: Климпуш-Цинцадзе назвала загрози з боку РФ для Заходу

Кремль проводить експансіоністську політику, метою якої є провокування хаосу, контрольованого Москвою.

Про це в інтерв'ю Onet.pl. розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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Вона зазначила, що Росія кілька років тому побічно внесла свій вклад у міграційну кризу в ЄС, використовуючи кібератаки та політику дезінформації.

Росія дуже активна в багатьох європейських столицях. Я маю на увазі кампанії з дезінформації, маніпуляції, пропаганду, а також ділову активність науково-дослідних центрів або фінансування західних політичних партій. (...) Звідки виникла проблема міграції в Європі? Сліди ведуть до Росії, яка хоче дестабілізувати регіон. Не будемо обманювати самих себе, що насправді все не так,

– зауважила політик.

На її думку, санкції проти Росії діють, адже без них РФ була б значно сильнішою і мала б ширше поле для маневру в плані кібератак на різні країни.

"Якщо ми не хочемо повторення минулого, у нас над головою повинна загорітися сигнальна лампочка, бо Росія розмовляє мовою сили. І коли Європа перестане звертати на це увагу, то ми всі піддамося величезній небезпеці", – застерегла Климпуш-Цинцадзе.