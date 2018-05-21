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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2
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СНД КРИМСЬКИЙ МІСТ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2

Це війна, і йдеться не лише про Україну: Климпуш-Цинцадзе назвала загрози з боку РФ для Заходу

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Іванна Климпуш-Цинцадзе
Іванна Климпуш-Цинцадзе / RFI

Кремль проводить експансіоністську політику, метою якої є провокування хаосу, контрольованого Москвою.

Про це в інтерв'ю Onet.pl. розповіла віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе.

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Вона зазначила, що Росія кілька років тому побічно внесла свій вклад у міграційну кризу в ЄС, використовуючи кібератаки та політику дезінформації.

Росія дуже активна в багатьох європейських столицях. Я маю на увазі кампанії з дезінформації, маніпуляції, пропаганду, а також ділову активність науково-дослідних центрів або фінансування західних політичних партій. (...) Звідки виникла проблема міграції в Європі? Сліди ведуть до Росії, яка хоче дестабілізувати регіон. Не будемо обманювати самих себе, що насправді все не так, 
 зауважила політик.

На її думку, санкції проти Росії діють, адже без них РФ була б значно сильнішою і мала б  ширше поле для маневру в плані кібератак на різні країни.

"Якщо ми не хочемо повторення минулого, у нас над головою повинна загорітися сигнальна лампочка, бо Росія розмовляє мовою сили. І коли Європа перестане звертати на це увагу, то ми всі піддамося величезній небезпеці", – застерегла Климпуш-Цинцадзе.

Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Кібербезпека Європа
Джерело: 24 Канал
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