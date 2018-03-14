"Це ворожий крок": у Росії різко відреагували на видворення дипломатів з Британії

Посольство Росії у Великобританії назвало неприйнятним та необгрунтованим рішення британського уряду про висилку 23 російських дипломатів з країни через ймовірну причетність РФ до отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє "ТАСС" з посиланням на заяву російського посольства.

Читайте також: "Позиція Москви відома": у Путіна запропонували допомогу у справі отруєння Скрипаля

Як відомо, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Великобританія вишле 23 російських дипломатів у відповідь на замах на колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.

"Розглядаємо цей ворожий крок як абсолютно неприйнятний, необґрунтований і недалекоглядний. Уся відповідальність за занепад російсько-британських відносин лежить на нинішньому політичному керівництві Великої Британії", – йдеться в заяві посольства.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що за отруєнням Сергія Скрипаля стоїть Росія: або безпосередньо, або опосередковано.