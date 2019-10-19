Це все було фейком, – Маселко пояснив, чому справжні судді не мали жодного шансу бути в системі

Про ключові помилки судової реформи та "захоплення" суддів політиками і олігархами у програмі "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Михайлом Жернаковим розповів член Громадської ради доброчесності Роман Маселко.

Про захоплення олігархами і політиками

Чи можна сказати, що Україна захоплена (мається на увазі, що олігархи, політики і правоохоронні органи всі разом "зрощені") і тому нічого не змінюється?

Абсолютно. По-перше, були начебто таємні вибори в ВРП, коли було відомо наперед, хто виграє. По-друге, є відомі викриття журналістів, де є записи, коли голова суду може прямо казати, кого треба вибрати тощо.

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Тому, звісно, це все було фейком і справжні судді, які хотіли щось змінити, вони не мали жодного шансу потрапити туди.

Логіка тут не нормальна, бо судді самі обирають суддів, а вони можуть апріорі вибрати таких, як вони і самі очиститися не могли. Це була ключова помилка судової реформи. Бо ВККС закривала очі на всі факти недоброчесності і протягувала необхідних у Верховний суд і звичайних суддів.

Тому коли ми кажемо, що потрібно щось змінювати, ми в першу чергу, маємо розуміти, що потрібно змінювати самі комісії.

Про зраду і перемогу

Як часто запитують "зрада чи перемога" у питанні судової реформи?

В нас такого немає, кожен знайде свою перемогу, хтось – зраду. Ця реформа довгоочікувана, бо те що відбувалося останні три роки – постійно кричали, що щось не так, треба все міняти – і от зараз є ця спроба змінити. Щось вийшло, щось ні.

Для початку потрібно пояснити, в чому була проблема попередньої реформи, адже три роки тому так само оптимістично говорили про новий закон судової реформи. І все ніби починалося добре, але дуже швидко стала зрозуміла одна ключова річ. Яку помилково вписали в цю реформу – довірили очищати суди самим суддям.

Є Вища кваліфікаційна комісія, у складі яких більшість суддів, і Вища рада правосуддя, де так само багато суддів, і переважна більшість з них з дуже сумнівною репутацією. Тобто вийшло так, що судді мали очищувати самі себе.

Про суддів із сумнівною репутацією

Як так сталося? Адже в західних країнах судді вибирають найкращих суддів, чому в Україні вибрали суддів з сумнівною репутацією?

Насправді, відповідь очевидна – всі знають проблеми нашої судової системи, вона дійсно є корумпованою і залежною. А люди, які цим заправляють, – зазвичай, є лідерами, які знають, як це все крутити. Найчастіше це голови судів або дуже впливові судді з Верховний судів.

Вони цією системою керували, і не могли допустити, щоб органи, які їх потім перевірятимуть, призначатимуть чи каратимуть – будуть з тих людей, які їм не підконтрольні.

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