Це все веде до війни, – заступник міністра закордонних справ РФ про постачання зброї Україні

Росія дуже незадоволена рішенням Канади та США про постачання озброєння Україні. І своє "занепокоєння" постійно висловлює американським партнерам.

Так, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін заявив, що "у нас викликало крайнє розчарування недавня інформація про видачу владою США ліцензії одному зі своїх виробників зброї на поставку Києву великокаліберних снайперських гвинтівок". Таку заяву він зробив у інтерв’ю "РИА Новости".

Читайте також: Як Росія планує відповісти на постачання США озброєння Україні: пояснення речника Путіна

"Таким способом вашингтонські "яструби" намагаються, як вони вважають, підняти для Росії ціну конфлікту в Донбасі. Це дуже збиткова і небезпечна логіка. Вона веде до війни, а не до миру", – попередив Григорій Карасін.

При цьому дипломат країни-агресора переконаний, що в Україні ставлення до подій на Донбасі "вже далеко не однозначне", а військових інструкторів США, Канади, та країн НАТО "українці будуть сприймати як повноцінних учасників неоголошеної громадянської війни".

Читайте також: У Росії розповіли, що вони вимагатимуть для окупованого Донбасу від України у 2018 році

До слова, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс жорстко відповів Росії на її скарги про постачання зброї Україні.