"Це все залишиться зі мною": Буффон зворушливо розпрощався з "Ювентусом"

Багаторічний капітан туринського "Ювентуса" та національної збірної Італії з футболу Джанлуїджі Буффон в останній день свого контракту з клубом емоційно попрощався зі "старою сеньйорою".

Буффон поділився колажем з фото незабутніх моментів у футболці "Ювентуса".

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40-річний голкіпер розщедрився і на слова подяки.

17 років у складі бьянконері офіційно завершуються сьогодні. 17 років друзів, товаришів, сліз, перемог, поразок, трофеїв, слів, злості, розчарувань, щастя та безлічі емоцій. Я ніколи цього не забуду. Вони назавжди залишаться зі мною,

– написав Буффон.

У клубі з ним попрощались ще в середині травня, дозволивши востаннє підняти над головою вигране Скудетто.

Джанлуїджі Буффон виступав за "Ювентус" з 2001-го року. За цей час він 4 рази вигравав Кубок Італії, 5 разів ставав володарем Суперкубка Італії і 9 разів вигравав Серію А.

Напередодні ЗМІ повідомили, що з "Ювентуса" легендарний італійський воротар перейде у паризький "ПСЖ". У листопаді 2017 він завершив виступи за збірну Італії.