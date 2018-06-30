23:10
30 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 13°C
  • неділя
    13°C 11°C
  • понеділок
    13°C 11°C
  • вівторок
    17°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Залежність Порошенка. Китайська грамота Луценка
Вєсті.UA
18:34, 29 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

"Це все залишиться зі мною": Буффон зворушливо розпрощався з "Ювентусом"

239 Читать новость на русском
Джанлуїджі Буффон завершив кар'єру у "Ювентусі"
Джанлуїджі Буффон завершив кар'єру у "Ювентусі" / Facebook

Багаторічний капітан туринського "Ювентуса" та національної збірної Італії з футболу Джанлуїджі Буффон в останній день свого контракту з клубом емоційно попрощався зі "старою сеньйорою".

Буффон поділився колажем з фото незабутніх моментів у футболці "Ювентуса".

Читайте також: Джанлуїджі Буффон: Найкращий воротар епохи, який у 13 років відмовився від наркотиків, щоб мріяти про кар'єру до 65 

40-річний голкіпер розщедрився і на слова подяки.

17 років у складі бьянконері офіційно завершуються сьогодні. 17 років друзів, товаришів, сліз, перемог, поразок, трофеїв, слів, злості, розчарувань, щастя та безлічі емоцій. Я ніколи цього не забуду. Вони назавжди залишаться зі мною,
– написав Буффон.

У клубі з ним попрощались ще в середині травня, дозволивши востаннє підняти над головою вигране Скудетто.

Джанлуїджі Буффон виступав за "Ювентус" з 2001-го року. За цей час він 4 рази вигравав Кубок Італії, 5 разів ставав володарем Суперкубка Італії і 9 разів вигравав Серію А.

Напередодні ЗМІ повідомили, що з "Ювентуса" легендарний італійський воротар перейде у паризький "ПСЖ". У листопаді 2017 він завершив виступи за збірну Італії.

via GIPHY

 

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 30 червня: українці застрягли у Тунісі, наслідки негоди і нові заяви Трампа
сьогодні, 22:03 Головні новини 30 червня: українці застрягли у Тунісі, наслідки негоди і нові заяви Трампа
1861
Как привлечь в армию качественный личный состав?
сьогодні, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 607
Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
сьогодні, 19:01 Доброволець з Донбасу: багато разів снився один і той самий сон про зруйнований Бахмут
Євгенія Мазур 1989
"Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
сьогодні, 15:59 "Утечка мозгов" для России актуальна как никогда
Злой Одессит 779
Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
сьогодні, 14:01 Літні музичні новинки: 10 найкращих треків червня, які варто почути
Олена Булан 614
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук