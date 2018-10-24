"Це взагалі нічого їм не дає": радник Трампа зробив нову заяву щодо втручання Росії у вибори США

Намагання Москви отримати вплив на результат виборів 2016 року спровокувало велику недовіру до Росії з боку США. Однак спроби росіян могли не мати жодного ефекту.

Про це заявив радник з питань національної безпеки Білого дому Джон Болтон, пише "Радіо Свобода".

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Так, Болтон наголосив, що немає жодних доказів того, що намагання Росії втрутитися у вибори 2016 року вплинули на результат. Однак, за його словами, це створило широкомасштабну недовіру до Росії у Вашингтоні.

Ймовірне втручання Росії є особливо шкідливим для російсько-американських взаємин, але взагалі нічого їм не дає,

– вважає радник Трампа.

Москва продовжує заперечувати будь-яке втручання у вибори в США, однак Путін припускає, щоб деякі "патріотичні" хакери могли діяти на власний розсуд.

Нагадаємо, кіберкомандування США розпочало першу кібероперацію проти Росії. Її мета – протидія поширенню російської дезінформації задля запобігання втручанню у вибори.



Нещодавно президент США Дональд Трамп підписав указ, який впорядковує режим застосування вже існуючих санкцій щодо Кремля. У супровідному листі сказано, що документ спрямований на суворе дотримання антиросійських санкцій. У серпні Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання, а 27 серпня набрав чинності ще один пакет санкцій США проти Росії.

Як Росія втручалася у вибори в США?Підставою для так званого "російського розслідування" стала кібератака на Національний комітет Демократичної партії США, внаслідок якої у відкритий доступ потрапили тисячі листів працівників штабу Гілларі Клінтон – кандидатки на пост президента США від Демократичної партії на виборах 2016. Розвідка США з'ясувала, що злом здійснили два угруповання російських хакерів – Cozy Bear і Fancy Bear. Приводом для розширення "російського розслідування" стало досьє на чинного президента США, зібране колишнім офіцером британської розвідки Крістофером Стілом впродовж 2015-2016 років, та викриття численних контактів членів передвиборчого штабу Дональда Трампа із російськими чиновниками.