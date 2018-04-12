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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

"Це вже не пустощі розбещеного підлітка": Порошенко заявив про нову холодну війну Росії

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Порошенко закликав світ сприймати Росію, як загрозу
Порошенко закликав світ сприймати Росію, як загрозу / Фото з відкритих джерел

Президент України закликав світ перестати сприймати поведінку Росії просто як пустощі розбещеного підлітка, а поставитися неї, як до серйозного злочину, адже РФ вже давно розпочала холодну війну.

Про це заявив Петро Порошенко під час XI Київського безпекового форуму.

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"Росія не просто продовжує глумитися над міжнародним правом, загальноприйнятими принципами міжнародних відносин і демократичних цінностей, не поважаючи навіть Божі заповіді у ці святкові дні Великодня. Росія підбурює, спрямовує, скеровує такий собі "міжнародний клуб диктаторів", який, як "клуб божевільних самогубців", вирішив кинути виклик всьому цивілізованому світу", – сказав український Президент.

Тому, Порошенко закликав світ сприймати Росію з усією серйозністю.

Якщо раніше дехто волів сприймати поведінку Кремля просто як пустощі розбещеного підлітка, то зараз нарешті настав час ставитись до неї, до цієї поведінки, як до серйозних злочинів, які вимагають рішучої, широкої і добре скоординованої реакції,
– наголосив він.

Український глава нагадав, що холодна війна вже триває, і триває досить давно.

"Сьогодні доводиться читати пророцтва експертів про те, що нібито ми стоїмо на порозі нової холодної війни. Хотів би, дорогі мої, вас розчарувати, – вона вже триває і триває досить давно, – холодна війна в її гібридній реакції кремлівського приготування. Ця війна уже перетнула наш з вами поріг, ця війна увійшла до наших домівок, в наше життя", – підсумував Порошенко.

Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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