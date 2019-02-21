Це вже ні для кого не секрет, – Чубаров про плани Росії на ядерний Крим

Росія може розмістити свої боєприпаси на території тимчасово окупованого Криму. Сьогодні це вже ні для кого не є секретом і у цьому немає жодних сумнівів.

Голова Меджлісу кримських татар та народний депутат України Рефат Чубаров назвав итання мілітаризації Криму та Азовського моря одними з головних, повідомляє "Прямий".

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Так він прокоментував засіданняГенеральної Асамблеї Організації об'єднаних націй щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

Приїхала також і російська делегація. Дуже доречно, що вчора (20 лютого, – 24 канал) відбувся виступ і з цієї причини. Президент вчора дав об'єктивний, реальний і дуже переконливий аналіз військової ситуації навколо України та інших сусідів країни агресора. Мені хотілося , щоб з цього світові лідери зробили висновки,

– наголосив він.

Чубаров додав, що можливе розміщення ядерних боєприпасів в окупованому Криму» вже ні для кого не є секретом».

Окрім того, глава Меджлісу наголосив на висловленій президентом позиції щодо необхідності послаблення права вето Росії в раді безпеки ООН.

"Інакше ООН буде перетворюватись в організацію, яка ні на що не спроможна", – сказав Чубаров.

Зазначимо, під час засідання Генеральної асамблеї ООН постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Крим – це Росія.

Окрім того, можливе розгортання ядерної зброї в Криму не заперечив і Порошенко. За його словами, в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі своїх військових, сотні бронемашин, артилерійських систем.