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      Це вже ні для кого не секрет, – Чубаров про плани Росії на ядерний Крим

      623 Читать новость на русском
      Росія може розмістити ядерні боєприпаси в окупованому Криму, – Чубаров
      Росія може розмістити ядерні боєприпаси в окупованому Криму, – Чубаров / Фото з відкритих джерел

      Росія може розмістити свої боєприпаси на території тимчасово окупованого Криму. Сьогодні це вже ні для кого не є секретом і у цьому немає жодних сумнівів.

      Голова Меджлісу кримських татар та народний депутат України Рефат Чубаров назвав итання мілітаризації Криму та Азовського моря одними з головних, повідомляє "Прямий".

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      Так він прокоментував засіданняГенеральної Асамблеї Організації об'єднаних націй щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

      Приїхала також і російська делегація. Дуже доречно, що вчора (20 лютого, – 24 канал) відбувся виступ і з цієї причини. Президент вчора дав об'єктивний, реальний і дуже переконливий аналіз військової ситуації навколо України та інших сусідів країни агресора. Мені хотілося , щоб з цього світові лідери зробили висновки,
      – наголосив він.

      Чубаров додав, що можливе розміщення ядерних боєприпасів в окупованому Криму» вже ні для кого не є секретом».

      Окрім того, глава Меджлісу наголосив на висловленій президентом позиції щодо необхідності послаблення права вето Росії в раді безпеки ООН.

      "Інакше ООН буде перетворюватись в організацію, яка ні на що не спроможна", – сказав Чубаров.

      Зазначимо, під час засідання Генеральної асамблеї ООН постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Крим – це Росія.

      Окрім того, можливе розгортання ядерної зброї в Криму не заперечив і Порошенко. За його словами, в окупованому Криму Росія розмістила до 32,5 тисячі своїх військових, сотні бронемашин, артилерійських систем.

      що відбувається в окупованому криму
      blog_ava
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      21 лютого
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Криму Рефат Чубаров Кримські татари Генасамблея ООН ООН Ядерна безпека Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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