Це вже злить, – Регіна Тодоренко гостро відреагувала на чутки про її вагітність

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко спровокувала хвилю новин про її вагітність. Зірка прокоментувала інформацію, обравши досить гостру форму.

Регіна Тодоренко – одна з найпопулярніших українських блогерів. Зірка активно висвітлює деталі свого життя та творчості на сторінці в Instagram. Як виявилось, Регіна Тодоренко ще й майстер інтриги, адже знаменитість збентежила незвичним дописом, спровокувавши хвилю чуток про її вагітність.

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"Ось уже майже 9 місяців я виношую це чудо, яке зовсім скоро з'явиться на світ. Мені складно описати ці почуття і емоції, коли ти усвідомлюєш, як багато тепер від тебе залежить. Звичайно, мені трохи страшно, адже це велика відповідальність. Однак я дуже довго готувалася до цього. Залишилось зовсім небагато", – написала Регіна Тодоренко в соцмережі.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 8 Чер 2018 р. о 6:05 PDT

Підігріли чутки про вагітність і останні фото телеведучої. На премії "Муз-ТВ" Регіна прийшла в пишній сукні, яка завдяки своєму крою додала зайвих кілограмів на талії зірки. Це прихильники та журналісти сприйняли, як підтвердження новини про вагітність.

"Я так довго про це мріяла! І нарешті дочекалась", – написала Регіна Тодоренко.

Допис, поширений regina todorenko (@reginatodorenko) 8 Чер 2018 р. о 9:41 PDT

Однак після хвилі новин у ЗМІ Регіна Тодоренко вирішила спростувати всі чутки. На відео зірка в тій же пишній сукні показала, що не має округлого живота, відтак саме вбрання, а не її фігура, стали приводом для чуток про її вагітність.

Люди, досить розпускати чутки! Це вже злить! Шоу "П'ятниця з Регіною" – це моє дітище, саме його я виношувала 9 місяців, а то і рік! І нарешті "мене можна привітати" (фраза, яку Регіна сказала російським журналістам, – ред.): 29 червня відбудеться його прем'єра,

– пояснила Регіна Тодоренко.