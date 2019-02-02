Це вже зовсім щось позамежне: полоненого моряка Ейдера ймовірно заразили гепатитом у СІЗО Москви

Наймолодшого українського військового моряка Андрія Ейдера у російській в’язниці могли заразити гепатитом. Результати аналізів будуть лише через декілька днів.

Адвокат військовополонених Микола Полозов, написав у себе на Facebook-сторінці, що Андрія Ейдера заразили в медсанчастині СІЗО "Матроська тиша" гепатитом В.

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Є серйозні підозри, якщо аналізи підтвердяться, то це зовсім щось позамежне,

– написав адвокат.

Захисниця Ейдера Олександра Маркова зазначила, що офіційне підтвердження побоюванням буде лише на початку наступного тижня.

Коли я особисто побачу епікриз, який все-таки видали Андрію при переведенні з "Матроської тиші" до "Лефортова",

– додала Маркова.

Якщо український політв’язень Ейдер захворів на гепатит не у в’язниці, то до тюремних лікарів буде багато питань. Наприклад, "чому від початку про хворобу ніде не вказувалось, чому лікарі не виявляли хворобу протягом 2 місяців".

"На жаль, сьогодні п’ятниця, і попереду ще цілих два дні, які тягнутимуться вічністю в очікуванні хоч якоїсь визначеності", – написала Маркова.

Що відомо про травми Ейдера? У Ейдера – осколкове поранення ніг, отримане під час обстрілу російськими прикордонникам українських кораблів поблизу Керченської протоки.

"Рани загоюються, ходжу нормально, але кульгаю. По сходах підніматися та спускатися важко, на жаль, сильне навантаження на ноги, руками за поручні хапаюся та йду. Банально поки не можу ногу лежачи вертикально догори підняти, немає сили", – писав наприкінці грудня Ейдер у листі журналістам.

Як українські моряки опинилися у полоні РФ?Їх захопили російські прикордонники поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Так, РФ вчинила акт відкритої агресії проти України, коли обстріляла її військові кораблі у нейтральних водах. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Внаслідок обстрілу 3 моряків постраждали. Росія захопила 2 українських кораблі тавзяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.